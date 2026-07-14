Undersköterska Hemtjänst Kväll
Allegio Omsorg AB / Undersköterskejobb / Nyköping Visa alla undersköterskejobb i Nyköping
2026-07-14
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Är du undersköterska med yrkesbevis och med tidigare erfarenhet från hemtjänsten? Nu söker vi dig som vill arbeta kvällstid (helgtjänstgöring ingår), kanske är det just dig vi söker till vår arbetsgrupp!
Vi arbetar ständigt med utveckling i våra verksamheter och arbetar kvalitetssäkrande med bl.a. egenkontroller. Vi har ett eget kvalitetsledningssystem och arbetar systematiskt med kvalitetssäkring i verksamheten – vi kan alltid bli bättre.
Kompetens är viktigt – Vi erbjuder utbildningar inom demensvård, ergonomi etc.
Vi erbjuder omsorg och service till våra kunder genom biståndsbeslut och vi arbetar aktivt med kontaktmannaskap.
Vi söker dig som brinner för att arbeta med den enskilda individen, att du respekterar våra kunder och ger den absolut bästa servicen är oerhört viktigt. Krav för tjänsten är att du kan arbeta självständigt, men även i team då arbetet ibland kan kräva att ni är två stycken. Det är viktigt att du hanterar svenska språket i både tal och skrift samt har telefonvana för att kunna läsa digitala scheman och instruktioner. Det förekommer att våra kunder har husdjur och därför behöver du även ha djurvana och inga allergier. Vi tar oss mellan våra kunder med cykel, därför är cykelvana ett krav.
Allegio Omsorg är ett familjeomsorgsföretag som vill göra skillnad, vi befinner oss i flera städer och orter runtom i Sverige. Vi har idag över 800 anställda undersköterskor, vårdbiträden och lokalvårdare. Vi är ingenting utan våra duktiga medarbetare! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: jessica@allegio.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemtjänst Kväll". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Allegio Omsorg AB
(org.nr 559019-7975)
Östra Bergsgatan 15 (visa karta
)
611 34 NYKÖPING Arbetsplats
Allegio Nyköping Innerstan Jobbnummer
10002041