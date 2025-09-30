Undersköterska hemtjänst Huddinge kommun
2025-09-30
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad när det behövs som mest?
Som medarbetare hos oss får du ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad i människors vardag. Centrala hemtjänsten är en del av Huddinge kommuns egen regi och vi söker nu en ny kollega.
Vår verksamhet utgår från centrala lokaler i Huddinge centrum - hit tar du dig enkelt med kollektivtrafik.
Vi arbetar utifrån kundens beslut och genomförandeplan och lägger stor vikt vid att stödet, omsorgen och servicen vi ger alltid anpassas efter den enskildes behov. Våra kunder möter engagerade medarbetare, och det märks i våra brukarundersökningar där resultaten är goda.
Vi strävar efter att arbeta mer personcentrerat och att stärka professionaliteten i yrkesrollen.
Ett exempel är att våra fasta omsorgskontakter själva tar ansvar för att vid behov samverka direkt med rehab, hemsjukvård och andra samarbetspartners - alltid med kundens bästa i fokus.
Vi finns tillgängliga för våra kunder varje dag mellan kl. 07.00-22.00. Arbetstiderna är förlagda till dag- och kvällspass samt varannan helg.
Arbetsuppgifterna är omvårdnad, matlagning, inköp av dagliga varor (inköp görs digitalt tillsammans med kunden via surfplatta), städ, ledsagning och social samvaro. I arbetet ingår det även att dokumentera och upprätta genomförandeplaner enligt gällande lagstiftning.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har tidigare erfarenhet av arbete inom hemtjänst. Du ska kunna tala och förstå svenska bra och även kunna uttrycka dig väl i skrift, då kommunikation är viktigt för ett gott samarbete med kund som kollega.
Du är ansvarsfull, ödmjuk, flexibel och har ett professionellt förhållningssätt som präglas av gott bemötande, respekt och värdighet. Eftersom arbetet sker i kunders hem behöver du kunna arbeta i miljöer där det kan förekomma rök, damm eller pälsdjur.
Du behöver även kunna hantera dator och smartphone/surfplatta samt vana att cykla.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Enhetschef My Schwamberg Björklund: my.schwamberg-bjorklund@huddinge.se
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel, det innebär att man behöver ett bevis från
Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
