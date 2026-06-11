Undersköterska, hemtjänst

A-Livara Hemtjänst AB / Undersköterskejobb / Göteborg
2026-06-11


Visa alla undersköterskejobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos A-Livara Hemtjänst AB i Göteborg

Vill du bli en del av vår växande verksamhet? Vi söker just nu utbildade undersköterskor till vårt team!
Vi söker del/heltidspersonal, där du kommer gå på ett fast schema som vi utformar tillsammans. Du ska vara flexibel, och ha möjlighet att arbeta främst kvällar och helger. Det är ett krav att ha undersköterskeutbildning samt körkort.
Livara Hemtjänst är privat utförare av hemtjänst inom Göteborgs stad med cirka 100 anställda. Vi är verksamma i stadsdelarna Östra Göteborg, Lundby, Angered, Hisingen och centrum med kontor i Gamlestan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: jessica.loodh@livara.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
A-Livara Hemtjänst AB (org.nr 559169-6603)
Byfogdegatan 6 C (visa karta)
415 05  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Livara Hemtjänst AB

Kontakt
Löneansvarig
Aylar Fazelian
aylarfazelian@livara.se
072-9413009

Jobbnummer
9959896

Prenumerera på jobb från A-Livara Hemtjänst AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos A-Livara Hemtjänst AB: