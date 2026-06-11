Undersköterska, hemtjänst
A-Livara Hemtjänst AB / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2026-06-11
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Vill du bli en del av vår växande verksamhet? Vi söker just nu utbildade undersköterskor till vårt team!
Vi söker del/heltidspersonal, där du kommer gå på ett fast schema som vi utformar tillsammans. Du ska vara flexibel, och ha möjlighet att arbeta främst kvällar och helger. Det är ett krav att ha undersköterskeutbildning samt körkort.
Livara Hemtjänst är privat utförare av hemtjänst inom Göteborgs stad med cirka 100 anställda. Vi är verksamma i stadsdelarna Östra Göteborg, Lundby, Angered, Hisingen och centrum med kontor i Gamlestan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: jessica.loodh@livara.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A-Livara Hemtjänst AB
(org.nr 559169-6603)
Byfogdegatan 6 C (visa karta
)
415 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Livara Hemtjänst AB Kontakt
Löneansvarig
Aylar Fazelian aylarfazelian@livara.se 072-9413009 Jobbnummer
9959896