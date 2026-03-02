Undersköterska helgtjänst Drömstan hemvård
Lidköpings Kommun / Undersköterskejobb / Lidköping Visa alla undersköterskejobb i Lidköping
2026-03-02
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidköpings Kommun i Lidköping
, Vara
, Grästorp
, Essunga
eller i hela Sverige
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Helgtjänst till Drömstan hemvård.
Vi söker nu en undersköterska som vill arbeta ständig helg.
Välkommen att bli en del av oss!
Om jobbet
Arbetet är spännande och utvecklande. Som undersköterska i Lidköping är arbetet varierat och innefattar många kontaktytor. Du får möjlighet att utvecklas och att göra skillnad för människor varje dag. Respekten för människors självbestämmande och integritet är grunden i vårt arbete.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bidrar du till en god vård och omsorg för brukarna. Du kommer att arbeta med omvårdnad som är anpassad efter individens behov. Det kan bland annat handla om sociala och fysiska aktiviteter, hälso- och sjukvårdande insatser samt rehabiliterande insatser.
Fast omsorgskontakt är en del i ditt arbete. Det innebär att du har ett särskilt ansvar för en eller flera brukare. Löpande dokumentation och att skriva genomförandeplaner är också en del i arbetet.
Vem är du
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, har brukarens bästa i fokus och slutför påbörjat arbete. Du har förmåga att ta initiativ och skapa tillitsfulla relationer som bygger på omtanke och empati. Du kan arbeta både självständigt och i samarbete med andra.Kvalifikationer
- Bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska från Socialstyrelsen alternativt intyg från tidigare arbetsgivare som styrker att du 1 juli 2023 hade en tillsvidareanställning som undersköterska.
- Behärska svenska i tal och skrift samt god läsförståelse.
- Grundläggande digital kompetens.
Meriterande:
- Vård- och omsorgscollegediplom.
- Tidigare arbete inom äldreomsorgenÖvrig information
- Du kommer att ha en dag/kvällstjänst i grunden men arbetaa ständig helg så länge behovet finns.
- Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% .
- Din primära arbetsplats är Drömstan hemvård men du kommer vara anställd i Lidköpings kommun. Det innebär att det kan förkomma arbete även på andra enheter.
- Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
- Urval sker kontinuerligt under rekryteringsperioden. Tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/76". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings kommun
(org.nr 212000-1694) Arbetsplats
Social Välfärd, SV Stöd i hemmet, SV Drömstan Hemvård Kontakt
Carola Karlsson 0510-770551 Jobbnummer
9772691