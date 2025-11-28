Undersköterska/boendeassistent Tingsbrogården
Region Gotland / Undersköterskejobb / Gotland Visa alla undersköterskejobb i Gotland
2025-11-28
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Tingsbrogården
Tingsbrogården är ett demensboende vackert beläget i Bro socken, cirka en mil nordost om Visby.
Här finns fyra avdelningar med åtta boende på varje, omgivna av rogivande och tillgängliga utomhusmiljöer. Vi arbetar enligt IBIC (Individens Behov I Centrum), där varje boende får en individuellt utformad genomförandeplan som speglar deras behov, önskemål och livssituation.
Vi söker nu flera nya medarbetare som med nyfikenhet, engagemang och värme vill vara med och forma framtidens äldreomsorg. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad - varje dag.
På Tingsbrogården genomsyras arbetet av vår värdegrund: förtroende, omtanke och delaktighet. Vi skapar en arbetsplats där ledning och medarbetare gemensamt tar ansvar, stöttar varandra och arbetar prestigelöst tillsammans för att våra äldre ska få ett tryggt, meningsfullt och värdigt liv.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du varje dag gör skillnad, samt tillgång till kompetensutveckling och friskvårdsförmåner.Publiceringsdatum2025-11-28Arbetsuppgifter
Som undersköterska eller boendeassistent på Tingsbrogården arbetar du nära dina kollegor för att främja de äldres livskvalitet genom ett rehabiliterande förhållningssätt. Du uppmuntrar och stöttar individen i att bevara sina rutiner, vanor och självständighet så långt det är möjligt.
I rollen ingår sedvanliga omvårdnadsuppgifter såsom personlig omvårdnad, hushållsbestyr, medicinering och andra delegerade HSL-insatser. Du är även med och bidrar till en aktiv och social tillvaro genom ledsagning och aktiviteter. Även palliativ vård är en naturlig och viktig del av vårt arbete, där vi med omtanke och professionalism ger stöd både till den enskilde och till anhöriga.
I tjänsten ingår också kontaktmannaskap, där du ansvarar för att upprätta och följa upp genomförandeplaner, dokumentera, ha kontakt med anhöriga samt hantera viss administration.
Du kommer att arbeta i nära samarbete med enhetschef, sjuksköterska och rehabpersonal - tillsammans skapar vi god vård och omsorg med individen i fokus.
Arbetstiderna följer ett grundschema med tjänstgöring dag, kväll och varannan helg.
Vem är du?
Vi söker i första hand dig som är utbildad undersköterska. För att kunna anställas i den rollen krävs att du uppfyller kraven för att använda den skyddade yrkestiteln enligt Socialstyrelsens regler.
Som boendeassistent behöver du ha en gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot vård och omsorg, till exempel vårdbiträde.
Det är meriterande med utbildning och/eller erfarenhet av arbete med inriktning mot äldre och personer med demens samt vård i livets slutskede. Att ha arbetat med kvalitetsregister så som Senior Alert och BPSD är också meriterande.
Som person är du trygg, lyhörd och har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du har förmågan att behålla lugnet även i stressade situationer och bemöter alla med respekt och empati. Du är flexibel, initiativrik och kan arbeta både självständigt och i team.
Du har också god kommunikativ förmåga och uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift - en viktig förutsättning för dokumentation och daglig kontakt.
Inför en eventuell anställning behöver ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Det är en fördel om du har körkort och tillgång till egen bil, eftersom kollektivtrafikens tider inte alltid överensstämmer med arbetspassen inom äldreomsorgen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån de egenskaper och förmågor vi beskrivit ovan.
Välkommen med din ansökan! Urval, intervjuer och tillsättning sker löpande - så vänta inte!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1165". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Tingsbrogården Kontakt
Heléne Wennergren, tf enhetschef 0498-204373 Jobbnummer
9619256