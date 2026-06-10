Produktchef - Lift & Anläggning (Maskinuthyrning)
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Byggjobb / Upplands-Bro Visa alla byggjobb i Upplands-Bro
2026-06-10
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eller i hela Sverige
Vill du påverka utvecklingen av Sveriges maskinpark och samtidigt driva lönsamhet i en av branschens ledande verksamheter inom maskinuthyrning? Vi söker nu en produktchef till ett ledande bolag i den svenska uthyrningsbranschen.
Om rollen
Som Produktchef får du en central och affärskritisk roll med helhetsansvar för ett produktområde inom lift- och anläggningsmaskiner. Du ansvarar för att utveckla, styra och optimera produktportföljen – från strategi och sortiment till investeringar, uppföljning och implementering i verksamheten.
Rollen är både strategisk och operativ och innebär ett nära samarbete med organisationen över hela landet. Du blir en nyckelperson i arbetet med att utveckla en mer datadriven, effektiv och hållbar maskinpark.
Ansvarsområden
Sortiment och tekniskt innehåll
Övergripande tekniskt ansvar för produktområdet
Utveckla och optimera sortiment utifrån marknadens behov
Omvärldsbevaka och identifiera nya tekniska lösningar och trender
Investeringar och lönsamhet
Ansvara för kalkyler och beslutsunderlag kopplat till investeringar, nyttjandegrad, prissättning och lönsamhet
Ta fram investerings- och utrangeringsplaner
Följa upp nyckeltal samt driva korrigerande åtgärder
Utveckling och implementering
Ta fram kravspecifikationer i samarbete med organisationen
Stötta inköp i leverantörsval
Initiera och genomföra utbildningar för interna funktioner såsom sälj och kundcenter
Intern samverkan och optimering
Identifiera möjligheter att optimera maskinparken mellan regioner och funktioner
Samverka nära distriktschefer, säljorganisation och kundcenter i hela Sverige
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som kombinerar affärsförståelse med tekniskt kunnande och som trivs i en roll med stort helhetsansvar.
För att vara aktuell har du:
Flera års erfarenhet från maskinuthyrning, entreprenad, bygg, industri, fordon eller maskinförsäljning
Mycket god förståelse för maskiner, tekniska specifikationer och kunders användningsområden
Erfarenhet av investeringar, kalkyler och uppföljning
God vana av datadrivet arbete, exempelvis i Excel, BI-verktyg eller liknande analysverktyg
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Teknisk utbildning är meriterande, men stor vikt läggs vid erfarenhet, affärsmässighet och analytisk förmåga.
Som person är du affärsdriven, strukturerad och initiativtagande. Du har lätt för att bygga förtroende, samarbeta brett och samtidigt driva utveckling och förändring.
Placering: Norra Stockholm eller Göteborg
Omfattning: Heltid, tillsvidare (6 månaders provanställning). Rekryteringsprocessen utförs av StudentConsulting men du blir anställd direkt av vår kund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Frekvensvägen 2 (visa karta
)
196 92 KUNGSÄNGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Cecilia Ekberg info@studentconsulting.com Jobbnummer
9958398