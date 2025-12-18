Undersköterska/boendeassistent till Syréngården
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Syréngården
På Gotland finns det flera särskilda boenden fördelat över sex orter.
Vi som arbetar här har som uppdrag att hjälpa de äldre under hela dygnet med olika insatser. Undersköterskor, boendeassistenter och sjuksköterska arbetar i team för att ge våra brukare förutsättning för att leva ett meningsfullt och värdigt liv. Med brukaren i centrum arbetar vi med individuella genomförandeplaner, där arbetet planeras och genomförs utifrån vår värdegrund: förtroende, omtanke och delaktighet.
Syréngården är ett demensboende beläget centralt i Roma, cirka två mil från Visby. Boendet har 19 platser fördelat på två plan. Vi har en stor uppvuxen trädgård med promenadvägar, en fin paviljong och nära till skogsområden.
Syréngården är certifierat i Silviahemmets vårdfilosofi vilket präglar arbetssättet. På Syréngården arbetar undersköterskor, boendeassistenter, sjuksköterskor, enhetschef och rehabpersonal. Vårt engagemang och kunnande ger våra boende en meningsfull vardag och ett värdigt liv.
Förutom ett utvecklande arbete där du verkligen gör skillnad för andra människor erbjuder vi kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
Nu söker vi nya kollegor till vårt team.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Som undersköterska/boendeassistent på Syrengården kommer du att:
Arbeta personcentrerat tillsammans med dina kollegor, med individens behov och önskemål i fokus.
Utföra sedvanliga omvårdnadsuppgifter utifrån de boendes behov
Personlig omvårdnad
Medicinhantering och delegerade HSL-insatser
Hushållsbestyr
Planering och genomförande av aktiviteter utifrån individuella önskemål och behov
Fungera som kontaktman, vilket innebär ansvar för bland annat upprättande och uppföljning av genomförandeplaner samt kontakt och samverkan med anhöriga.
Arbetet är förlagt enligt ett grundschema med tjänstgöring dagtid, kvällstid och varannan helg.
Vem är du?
Du som söker tjänsten som undersköterska har en godkänd undersköterskeutbildning. För att kunna anställas som undersköterska krävs att du uppfyller kraven för att använda den skyddade yrkestiteln enligt gällande regler. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom omvårdnad och/eller äldreomsorg.
För rollen som boendeassistent är det önskvärt att du har en fullständig gymnasieutbildning.
Det är meriterande om du har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg, exempelvis som vårdbiträde. Tidigare erfarenhet av arbete inom omvårdnad och/eller äldreomsorg är också meriterande.
Eftersom enheten hanterar kognitiva/medicinska funktionsnedsättningar, BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom) och palliativ vård är det även meriterande om du har erfarenhet inom dessa områden.
Som person är du trygg i både dig själv och i din yrkesroll. Du arbetar strukturerat, har lätt för att samarbeta och trivs med att vara en del av ett team. Du är flexibel och ser de dagliga utmaningarna som en möjligh,et till lärande och utveckling. För att trivas i rollen har du en god förmåga att anpassa ditt bemötande och förhållningssätt utifrån olika individer och situationer. Du är nyfiken, öppen för nya arbetssätt och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling - både självständigt och tillsammans med kollegor.
Det är viktigt att du är trygg i det svenska språket i både tal och skrift, då all kommunikation och dokumentation sker på svenska.
Vi kommer lägga stor vikt vid engagemang, samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
