Undersköterska/boendeassistent Pjäsen
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2026-07-30
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Pjäsen är ett modernt och hemtrevligt äldreboende centralt beläget i Visby, med totalt 100 lägenheter fördelade på fyra våningsplan. Vi är stolta över vår breda kompetens och våra engagerade medarbetare som stöttar varandra över våra 10 avdelningar. Tre av dessa avdelningar är specialiserade för boende med demenssjukdom.
Hos oss står alltid den boende i centrum, och vi arbetar med individuella genomförandeplaner som utgår från vår gemensamma värdegrund: förtroende, omtanke och delaktighet.
Som en del av vårt team arbetar du enligt ett fast grundschema dag/kväll och helg. Du erbjuds en varierad och meningsfull roll där du verkligen gör skillnad. Vi erbjuder också friskvård i form av tid och pengar samt kompetensutveckling.
Vi söker nu undersköterskor/boendeassistenter till både demensavdelning och somatisk avdelning.Publiceringsdatum2026-07-30Arbetsuppgifter
Vi arbetar enligt Individens Behov i Centrum (IBIC), vilket innebär att de boende ges en trygg och meningsfull vardag med individanpassat stöd, aktiviteter och ett varmt bemötande.
I tjänsten ingår bland annat:
• Personlig omvårdnad, t ex hjälp med hygien
• Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser (HSL)
• Kontaktmannaskap och anhörigkontakt
• Hushållsnära sysslor och serviceuppgifter
• Aktiviteter utifrån de boendes behov och önskemål
• Palliativ vård och vak förekommer
• Viss administration
Du arbetar tillsammans med erfarna och engagerade kollegor där samarbete, ansvarstagande och omtanke genomsyrar arbetet. Tillsammans strävar ni mot samma mål, att ge våra boende en trygg och värdig tillvaro.
För tjänsten som undersköterska inom hemtjänsten är ingångslöneintervallet 29 000–34 000 kronor per månad. För befattningen boendeassistent inom hemtjänsten är ingångs löneintervallet 24 000–30 000 kronor per månad.
Vi tillämpar individuell lönesättning. Slutlig lön fastställs utifrån utbildning, relevant erfarenhet, kompetens och ansvar i rollen samt med hänsyn till gällande kollektivavtal.
Vem är du?
Vi söker främst dig som är utbildad undersköterska och uppfyller kraven för att använda den skyddade yrkestiteln enligt gällande regler.
Som boendeassistent ska du har en avslutad gymnasieutbildning.
Det är meriterande med erfarenhet av att ha arbetat inom äldreomsorgen, med kognitiva/medicinska funktionsnedsättningar eller palliativ vård.
Eftersom all dokumentation och kommunikation sker på svenska är det viktigt att du behärskar språket väl, både i tal och skrift.
Varmt välkommen med din ansökan!
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, klicka här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du kallas på intervju så ska du kunna styrka med ett dokument att du får lov att arbeta i Sverige. Dokument kan vara pass eller personbevis, klicka här:https://www.skatteverket.se/funktioner/sok/sok.4.64a656d113f4c7597011b3.html?query=personbevis
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Pjäsgatan (visa karta
)
621 81 VISBY Arbetsplats
Pjäsen Kontakt
rekryterare
Lotta Segerdahl-Vahlby lotta.segerdahl-vahlby@gotland.se 0498-269325 Jobbnummer
10015746