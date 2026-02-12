Undersköterska, Avdelning 67 Medicin, Mora
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du arbeta personcentrerat i trygga team med medicinsk specialistkompetens och möjlighet att utvecklas? Välkommen till Avdelning 67 på Medicinkliniken, Mora lasarett.
Avdelning 67 är en internmedicinsk akutvårdsavdelning med två specialistområden: kardiologi samt neurologi med inriktning mot stroke och geriatrik. Till båda områdena finns tillhörande specialistläkare. Avdelningen är uppdelad i två stationer utifrån våra specialiseringar och har i nuläget 16 vårdplatser, fördelade på två vårdlag, med ambition att i närtid successivt utöka till 18-20 vårdplatser med tre till fyra vårdlag när bemanningen tillåter.
Vi arbetar i tvärprofessionella team där undersköterskor, sjuksköterskor och läkare samarbetar nära varandra med patienten i centrum. Vi har även andra paramedicinska professioner såsom fysio- och arbetsterapeuter, logopeder och kuratorer som arbetar nära oss och utbyter kunskap.
Oavsett om du är nyutbildad eller har lång erfarenhet som undersköterska erbjuder vi goda möjligheter att växa i din yrkesroll. Hos oss får du stöd i din utveckling och möjlighet att bredda din kompetens inom internmedicinsk vård i en trygg och tillåtande miljö.
Som undersköterska arbetar du nära patienten i det dagliga omvårdnadsarbetet. Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar bland annat:
Grundläggande och personcentrerad omvårdnad
Observation av patientens tillstånd och rapportering till sjuksköterska
Medverkan i rehabiliterande och aktiverande insatser
Provtagning, dokumentation och andra delegerade uppgifter kopplat till ansvarsområden
För oss är det viktigt att du med tiden får inskolning inom båda avdelningens specialistområden, för att skapa trygghet och bred kompetens i arbetet.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete i en verksamhet med fokus på kvalitet och patientsäkerhet
Individuellt anpassad introduktion
Närvarande ledarskap och gott kollegialt stöd
Möjlighet till kompetensutveckling inom medicinsk vård
Trygga anställningsvillkor enligt gällande avtal
Vi arbetar 2 av 5 helger
Utbildad undersköterska med examen från Vård- och omsorgsprogrammet eller yrkespaketet Vård och omsorg på vuxenutbildningen
Diplom från Vård- och omsorgscollege.
Meriterande:
Erfarenhet av sjukhusvård
Som person har du goda kunskaper i svenska och ett professionellt, respektfullt bemötande. Du trivs med teamarbete och tar ansvar för ditt uppdrag.Så ansöker du
Information om yrkestiteln
Fr o m 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. För dig som blir erbjuden ett arbete hos oss i Region Dalarna efter 1 juli innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara Omvårdnadsassistent tills att du kan uppvisa ditt bevis. Du som hade en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna började gälla den 1 juli 2023, kan fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Du kan behålla titeln även om du byter arbetsplats/arbetsgivare efter den 1 juli. Därefter behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
