Undersköterska Akutvårdsavdelningen, USÖ
Region Örebro län / Undersköterskejobb / Örebro Visa alla undersköterskejobb i Örebro
2026-07-14
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Skulle du beskriva dig själv som en patientfokuserad lagspelare som har svårt att sitta still?
Då är du den vi söker!
Vår avdelning består av 24 vårdplatser där vi vårdar vi akut sjuka patienter med framför allt kirurgiska och medicinska sjukdomar men även kardiologi, urologi, infektion, lungmedicin och psykiatri är en del av vår vardag. För att trivas hos oss bör man gilla högt tempo med snabba förändringar och omväxlande arbete med korta vårdförlopp.Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss ingår du i teamet kring patienten som arbetar med omvårdnad, utredningar, medicinska behandlingar samt dagtid social planering och rond. Dina arbetsuppgifter är omvårdnad och att aktivt delta på rond med det ansvar din profession har här på vår avdelning. Handledning av elever och kollegor utifrån erfarenhetsnivå.
Vi förutsätter att du är intresserad av att vara delaktig i avdelningens verksamhetsutveckling, ta eget ansvar och tillsammans med oss arbeta mot våra mål.
För att säkerställa att du får bästa möjliga start hos oss erbjuder vi en individuellt anpassad introduktion och inskolning i samråd med chef och mentor.Kvalifikationer
Utbildad undersköterska eller omvårdnadsassistent. Du bör ha lätt för att anpassa dig efter föränderliga omständigheter och varierat arbetstempo som arbetet på en akutvårdsavdelning innebär. Ditt patientfokus är stort och din arbetsmoral är hög.
För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning bifogas i din ansökan.
Att behärska svenska språket i tal och skrift är ett krav.
Vi vill att du har minst ett års tidigare yrkeserfarenhet och har du dessutom erfarenhet av att arbeta på slutenvårdsavdelning är det ett stort plus. Vi lägger stor vikt vid den samlade personliga lämpligheten.Så ansöker du
Tillträde: Snarast, vänta inte med att skicka in din ansökan då intervjuer sker fortlöpande.
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:564". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
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701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Kommunal
Magnus Bertelsen 019-602 00 73 Jobbnummer
10002050