Personlig assistent till flicka på Grisbacka
Umeå Kommun, Stöd och omsorg, Personlig assistans / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-07-29
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Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Personer under 65 år som har en funktionsnedsättning och omfattande behov av stöd och hjälp kan söka personlig assistans. En personlig assistent hjälper någon med grundläggande behov, till exempel att äta, klä på sig, tvätta sig och kommunicera. Assistansen är individuellt anpassad och ska ge ökade möjligheter för personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv.
Om du vill arbeta med något som verkligen gör skillnad och tycker om att hjälpa andra och skapa meningsfulla dagar, då kan detta vara rätt jobb för dig!Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Brukaren är en yngre flicka bosatt på Grisbacka som har ett behov av stöd i vardagliga aktiviteter och personlig omvårdnad. Detta omfattar bland annat hjälp med personlig hygien, måltider, förflyttningar och meningsfull sysselsättning. Vidare kommer du att ansvara för kontinuerlig tillsyn utifrån brukarens behov av trygghet och säkerhet.
Brukaren tycker även om att ha en lugn stund, läsa bok, gunga och cykla.
Om dig
Som personlig assistent behöver du vara lyhörd och empatisk, med förmågan att sätta brukarens behov i fokus. Vi söker dig som är kreativ, initiativrik och har förmågan att skapa meningsfulla aktiviteter utifrån brukarens behov och intressen. Du är stresstålig, flexibel och har förmågan att tänka flera steg framåt. Vidare är du ansvarstagande, kan arbeta självständigt och har ett respektfullt och professionellt bemötande i mötet med brukaren och dennes närstående. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser gärna att du som söker är utbildad undersköterska med några års erfarenhet av omvårdnadsarbete. Detta är däremot inga krav, det viktigaste är dina personliga egenskaper.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Tyngre lyft kan förekomma, hjälpmedel ska användas.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Tjänsten avser en tillsvidareanställning, deltid ca 50%, med start snarast enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd dagtid, kväll och helg. I tjänsten ingår även jourkombi.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
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Umeå kommun, Stöd och omsorg, Personlig assistans Kontakt
Enhetschef
Samuel Rylander samuel.rylander@umea.se 090-164645 Jobbnummer
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