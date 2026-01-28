Undersköterska Akutmottagningen Skellefteå
Region Västerbotten, Akutmottagning Skellefteå / Undersköterskejobb / Skellefteå Visa alla undersköterskejobb i Skellefteå
2026-01-28
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Akutmottagning Skellefteå i Skellefteå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten,Centrum för opererande verksamheter, Medicinsk och Geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken samt Primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.
På Akuten i Skellefteå arbetar cirka 70 medarbetare. Vi har öppet dygnet runt, året om och tar emot akut sjuka och skadade som behöver vård. Det betyder att vi arbetar under hela dygnet såväl vardag som helg. Patientmängden under ett år är cirka 32 000 besök. Vi befinner oss i en spännande planeringsfas av en helt ny akutmottagning.
Vi söker nu en undersköterska som vill arbeta tillsammans med oss på Akutmottagningen. Om du vill ha ett spännande och utmanande arbete där den ena dagen aldrig är den andra lik, då är arbetet på vår enhet något för dig.
För en inblick i vår vardag besök vårt Instagramkonto @akutenskellefteaPubliceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Som medarbetare på Akutmottagningen möter du hela tiden nya patienter med alla typer av åkommor och olycksfall. Det är ett stimulerande arbete som kräver gott samarbete, likväl som ett gott bemötande mellan medarbetare, yrkesgrupper och andra kliniker.
Som undersköterska på akutmottagningen ingår du i ett tvärprofessionellt team som tillsammans möter patienternas behov av vård. Tillsammans med övriga i teamet är din uppgift bland annat provtagning, gipsning, kontroll av vitalparametrar, omvårdnad samt att assistera kollegor vid olika handläggningar av patienter.
På Akutmottagningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare tillsammans med läkare från olika kliniker. Teamarbetet är ett viktigt redskap för att kunna skapa ett värdebaserat möte i vården mellan patient och vårdpersonal. Vi samverkar med sjukhusets alla avdelningar och mottagningar i det dagliga arbetet, därför är samarbetsförmåga och helhetstänk viktigt. Patienten är i centrum i vår verksamhet och vi betonar vikten av regionens fastställda värdegrund.
Tjänsten innebär skiftarbete under hela dygnet (bland annat nattjänstgöring) och vi arbetar i schemamodell.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en godkänd undersköterskeutbildning där kursen akutsjukvård ingår och vi ser gärna att du har några års erfarenhet inom sjukhusvård. Det är meriterande om du har erfarenhet av akutsjukvård. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
God samarbetsförmåga är avgörande och vi söker dig som är initiativrik, har god förmåga att kommunicera och har ett intresse för akutsjukvård. Vi söker dig som är noggrann och ansvarstagande, en person som vill vara med och utveckla vårt arbete vid akutmottagningen tillsammans med oss.
Vi tror att du trivs med variation i arbetet och har förmåga att ta ett stort eget ansvar. Vi söker dig som ser värdet av ett gott samarbete och själv bidrar till detta med ditt engagemang. Du gillar att tidvis arbeta under press och har förmågan att vara flexibel.
Du är trygg i din profession och trivs med att arbeta i team tillsammans med andra yrkeskategorier. Hos oss är ingen dag den andra lik och du får ständigt lära dig nya saker samt utveckla din kompetens i yrkesrollen.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301334". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Akutmottagning Skellefteå Kontakt
Avdelningschef
Berit Larsson berit.larsson@regionvasterbotten.se 0727471406 Jobbnummer
9708384