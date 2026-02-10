Undersköterska akutmottagning
2026-02-10
Vill du arbeta i en omväxlande och dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik?
Vi söker nu en undersköterska till vår akutmottagning i Oskarshamn för ett vikariat på 6 månader med goda möjligheter till förlängning.
Hos oss möter du patienter med många olika behov - från enklare skador till akuta medicinska tillstånd. Tjänsten innebär arbete enligt ett fast schema med dag-, kväll- och nattpass samt helgtjänstgöring.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi ställer om till en mer nära och tillgänglig vård. Det innebär att vi aktivt arbetar med att utveckla nya arbetssätt och samarbeten för att möta framtidens krav på flexibilitet och kvalitet.
Om dig
Vi söker en undersköterska som är nyfiken och som trivs i ett varierande arbetstempo. Du trivs med att arbeta i team och har en god kommunikativ förmåga. Vi värdesätter att du bidrar till ett gott samarbete med kollegor och andra professioner och att du använder din erfarenhet från olika enheter för att identifiera förbättringar och driva utveckling. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bemöter patienter, anhöriga och kollegor med empati och respekt. Vi ser gärna att du uppskattar struktur, vill bidra till en säker och kvalitativ vård och är engagerad i att skapa en stimulerande arbetsmiljö. Noggrannhet, engagemang och ett genuint intresse för människor är egenskaper som kommer väl till pass hos oss.
Vi tillämpar löpande rekrytering - skicka gärna in din ansökan redan idag
Din framtida arbetsplats
Akutmottagningen i Oskarshamn är en arbetsplats med högt tempo, stort engagemang och ett nära samarbete mellan olika professioner. Här möter du patienter med allt från mindre skador till akuta och komplexa medicinska tillstånd, i en miljö som präglas av variation och ständig utveckling.
Mottagningen är bemannad dygnet runt, vilket ger möjlighet att rotera mellan dag-, kvälls- och nattpass. Vårt arbete bygger på samarbete och ett gemensamt fokus på att utveckla verksamheten. Akutmottagningen är indelad i två delar:
Snabbspåret, där vi tar hand om enklare kirurgiska och ortopediska patienter
Medicinspåret,, där vi hanterar mer komplexa medicinska fall
Oskarshamns sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län och har drygt 400 medarbetare. Sjukhuset är ett litet sjukhus med snabba beslutsvägar och nära kontakter mellan enheterna. Här finns bland annat medicinsk specialistvård, röntgen, planerad kirurgi och ortopedi. Sjukhuset ligger nära Oskarshamns centrum och nära till skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/117". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Oskarshamns sjukhus Kontakt
Claudia Ortega Danielsson, tf verksamhetschef 010-3582040 Jobbnummer
9734392