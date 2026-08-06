Undersköterska
Region Västmanland / Undersköterskejobb / Fagersta Visa alla undersköterskejobb i Fagersta
2026-08-06
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Tycker du att teamarbete, god gemenskap och patientnära vård är viktigt? Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har ett genuint intresse för psykiatrisk vård!
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du med enklare medicinska arbetsuppgifter såsom exempelvis urinscreening, läkemedelsdelning, och lättare läkemedelsuppföljningar efter delegering, stödjande samtal i väntan på andra insatser samt dokumentation. Det kan även bli aktuellt att hålla i grupper tillsammans med övrig personal. Du deltar i planering, observation, dokumentation och skapar trygghet för patienterna genom hela behandlingsprocessen. Rollen innebär självständiga arbetsuppgifter, men du är alltid en del av ett engagerat team som arbetar för att ge patienterna en säker, respektfull och kvalitativ vård.
Vi erbjuder dig
Ett varierat arbete där du får använda och utveckla din kompetens
Ett öppet och stöttande team med gemenskap och engagemang
Delaktighet i en verksamhet där nytänkande och utveckling uppmuntras
Tillgång till regionens breda utbud av fortbildning och handledning
Om arbetsplatsen
I Region Västmanland ligger all vuxenpsykiatri samlad i en organisation vilket skapar goda förutsättningar för en välfungerande vårdkedja och ett gott samarbete mellan olika enheter. Vuxenpsykiatri Västmanland är uppdelad i två sektioner: heldygnsvård och öppenvård. Heldygnsvården är lokaliserad i Västerås och består av fem vårdavdelningar och en akutmottagning. De Vuxenpsykiatriska mottagningarna är organiserade under öppenvården som förutom Västerås även bedriver verksamhet i Köping, Fagersta och Sala.
Vuxenpsykiatriska mottagningen i Fagersta vänder sig till patienter med psykisk ohälsa som kräver specialistvård och är bosatta i Fagersta, Norberg, Virsbo eller Skinnskattebergs kommuner. På mottagningen arbetar läkare, kurator, psykologer, PTP-psykologer, arbetsterapeut, sjuksköterskor, skötare samt administrativ personal, totalt omkring 20 engagerade och kunniga medarbetare. Vi är en välfungerande mottagning som präglas av öppenhet, samarbete och respekt för varandras kompetens.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Det är meriterande om du har några års erfarenhet inom yrket, med fördel inom psykiatrisk vård. Om du har arbetat i journalsystemet Cosmic så ser vi även det som meriterande för tjänsten. Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket.
Som person är du trygg, stabil och har en god självinsikt. En arbetsdag hos oss kan snabbt förändras och du behöver klara av att ställa om i utmanande situationer och behåller ditt lugn och fokus. Att teamarbetet fungerar är avgörande för patientsäkerheten vilket ställer krav på att du har en god samarbetsförmåga. Du arbetar patientnära och är empatisk och lyhörd i ditt bemötande. Här finns mycket att lära så att vara nyfiken är bra och att alltid våga fråga om du är osäker.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid, Fagersta.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättningSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 16 augusti 2026.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 FAGERSTA Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Madeleine Åkerlind madeleine.akerlind@regionvastmanland.se +46705232650 Jobbnummer
10023761