Undersköterska
NurseHouse AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-07-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NurseHouse AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
KVINNLIG undersköterska söks till en kvinna med Parkinsson. Hon behöver hjälp två dagar/vecka. Du behöver ha en stor portion tålamod och tycka om att ge omsorg och pyssla om. Dusch, hygien, fixa håret. Hålla fräscht i hemmet. Laga enklare måltider och kanske baka en kaka. Vara sällskap. Viktigt att ta initiativ och vara flexibel. Hjälpmedel finns. Du bör vara fysiskt stark, för att orka. Du måste prata, skriva och förstå svenska språket. Du bör ha både livserfarenhet och arbetslivserfarenhet, så en ålder på 40+ är viktigt.
Arbetstid måndag + torsdag kl 10-14. Start v.31 för intro.
Undersköterska
Kvinna
Över 40 år
Fysiskt stark
Van vid Parkinsson patienter
Tålamod
Prata, skriva och förstå Svenska
Nurse & Doctor House är ett tryggt och säkert bemanningsföretag för vårdpersonal och vårdenheter, där ingår också Nurse House Consulting. Vi har lång erfarenhet av att tillsätta rätt person på rätt plats. Vi hjälper er gärna med era personalbehov. Vi är baserade i Stockholm men arbetar med personal och arbetsgivare över hela landet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nursehouse AB
(org.nr 556809-6274)
115 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Nurse & Doctor House Jobbnummer
10000977