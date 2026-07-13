Undersköterska

NurseHouse AB / Undersköterskejobb / Stockholm
2026-07-13


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Visa alla jobb hos NurseHouse AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

KVINNLIG undersköterska söks till en kvinna med Parkinsson. Hon behöver hjälp två dagar/vecka. Du behöver ha en stor portion tålamod och tycka om att ge omsorg och pyssla om. Dusch, hygien, fixa håret. Hålla fräscht i hemmet. Laga enklare måltider och kanske baka en kaka. Vara sällskap. Viktigt att ta initiativ och vara flexibel. Hjälpmedel finns. Du bör vara fysiskt stark, för att orka. Du måste prata, skriva och förstå svenska språket. Du bör ha både livserfarenhet och arbetslivserfarenhet, så en ålder på 40+ är viktigt.

Arbetstid måndag + torsdag kl 10-14. Start v.31 för intro.

Undersköterska

Kvinna

Över 40 år

Fysiskt stark

Van vid Parkinsson patienter

Tålamod

Prata, skriva och förstå Svenska

Nurse & Doctor House är ett tryggt och säkert bemanningsföretag för vårdpersonal och vårdenheter, där ingår också Nurse House Consulting. Vi har lång erfarenhet av att tillsätta rätt person på rätt plats. Vi hjälper er gärna med era personalbehov. Vi är baserade i Stockholm men arbetar med personal och arbetsgivare över hela landet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nursehouse AB (org.nr 556809-6274)
115 26  STOCKHOLM

Arbetsplats
Nurse & Doctor House

Jobbnummer
10000977

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