Undersköterska
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Doktor.se strävar efter att bli det självklara valet vid första vårdkontakt och arbetar för att göra primärvården tillgänglig för alla. Nu söker Doktor.Se Rosenlunds Vårdcentral en engagerad undersköterska som vill vara med på vår resa mot framtidens primärvård!
Om rollen Hos oss arbetar du i ett nära samarbete med kollegor från olika yrkesgrupper för att ge patienterna vård av högsta kvalitet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Assistera vid läkarmottagningar
Provtagning
Sedvanligt receptionsarbete kan förekomma.
Mottagningsarbete
Hemsjukvård (primär arbetsuppgift)
Om dig
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och trivs i en föränderlig miljö. Du är lösningsorienterad, serviceinriktad och lyhörd, och du brinner för att skapa värde för patienterna tillsammans med ditt team.Publiceringsdatum2026-06-26Kvalifikationer
Utbildad undersköterska
Erfarenhet från primärvård
Meriterande med erfarenhet från hemsjukvård
God svenska i tal och skrift
Vi erbjuder dig
En arbetsplats med stark teamkänsla och god gemenskap
Möjlighet till kompetensutveckling och varierade arbetsuppgifter
Kollektivavtal, tjänstepension
Trevlig fredagsfika, härliga AW:s, stark gemenskap och mycket skratt!
Mer praktiska detaljer
Önskad start är så snart som möjligt
Tjänsten är en allmän visstid med eventuell möjlighet till tillsvidareanställning.
Din placering kommer vara på Doktor.se Rosenlunds vårdcentral, Tideliusgatan 12.
Kan det vara dig vi söker?
Kul, då ser vi fram emot din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag – allt du behöver göra är att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7972485-2072868". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Doktorse Nordic AB
(org.nr 559058-0089), https://jobs.doktor.se
Tideliusgatan 12 (visa karta
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118 69 STOCKHOLM Arbetsplats
Doktor.se Jobbnummer
9980743