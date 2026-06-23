Undersköterska
Region Gotland / Undersköterskejobb / Gotland Visa alla undersköterskejobb i Gotland
2026-06-23
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Medicin C3 är en avdelning i ständig utveckling. Vi kan alltid bli bättre och arbeta smartare- för en god och säker vård och en bra arbetsmiljö.
Vi är ca 30 medarbetare; sjuksköterskor och undersköterskor som vårdar patienter med internmedicinska sjukdomar. Medicin C3 har 15 vårdplatser. Våra främsta diagnosgrupper är njur- leversjukdomar, hematologi, endokrinologi, hjärtsvikt, medicinska mag-tarmsjukdomar samt medicinsk övervakning vid intoxikation.
Vi arbetar i vårdlag, sjuksköterska undersköterska. Dagtid bildar två undersköterskor och två sjuksköterskor vårdlag tillsammans för 7-8 patienter. På kvällstid är det en sjuksköterska och en undersköterska som tillsammans ansvarar för omvårdnaden för fem patienter/ vårdlag.
På medicin C3 arbetar vi med att stärka teamarbetet. Den samlade kompetensen i teamet skapar förutsättningar för en god och säker vård med individen i fokus. Flera av våra utvecklingsarbeten syftar till att stärka personcentrering, patientsäkerhet och omvårdnad inom akutsjukvård.
Vi arbetar aktivt för att skapa arbetssätt och rutiner som utgår från kompetens och profession- att alla ska känna sig trygga med vad som förväntas av rollen. Vi erbjuder ett omväxlande uppdrag där det alltid finns något nytt att lära.
Vi arbetar med individanpassad introduktion.
Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov är självklart.
Vi eftersträvar ett klimat där vi delar med oss av kunskap och lär av varandra.
Vi är en engagerad och omvårdnadsinriktad arbetsgrupp.Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Som undersköterska arbetar du under eget yrkesansvar och har en viktig roll i vården och omvårdnaden av akut sjuka patienter.
I undersköterskans ansvarsområde ligger utöver grundläggande omvårdnad vid akut sjukdom också en rad olika arbetsuppgifter inom övervakning, specifik omvårdnad och hantering av medicintekniska produkter.
Blodprovstagning, NEWS 2-kontroller, katetersättning, EKG, fall-och trycksårsprevention, vätske- och nutritionsregistrering, bara för att nämna några av de arbetsuppgifter som undersköterskorna ansvarar för.
Vidare har du som undersköterska en viktig uppgift att skapa trygghet och välbefinnande för våra patienter och deras närstående.
Tillsammans med sjuksköterskan i vårdlaget arbetar ni proaktivt för en god och säker vård som utgår från individen. Viss dokumentation ingår samt att registrera och följa upp mätvärden.
Som undersköterska genomför du omvårdnadsrond minst en gång per pass.
Vem är du?
Du är grundutbildad undersköterska med inriktning akutsjukvård med minst två års erfarenhet från yrket. Vi ser det meriterande med arbetslivserfarenhet från arbete i akutsjukvård.
Att akut sjuka får god och säker vård och omvårdnad ser du som ett viktigt uppdrag och du gillar att göra skillnad. Du behöver ha en personlig mognad- ha självinsikt, vara reflektiv, empatisk och ansvarstagande.
Du gillar när det händer och kan anpassa och prioritera utifrån rådande förutsättningar. Till vårt team söker vi en undersköterska som är en god lagspelare samtidigt som du kan leda dig själv. Du bidrar till ett gott arbetsklimat och en bra arbetsmiljö.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
S:t Göransgatan 5 (visa karta
)
621 55 VISBY Arbetsplats
Medicinavdelning C3 Kontakt
Marie Berglund, enhetschef 0498-268025 Jobbnummer
9974054