Undersköterska
Hudläkartjänst Stockholm AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-06-17
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Vill du arbeta i en specialistverksamhet där patienten står i fokus och där du får använda hela din kompetens? Vi söker nu en engagerad och erfaren undersköterska till vår hudmottagning.Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Som undersköterska hos oss kommer du att ha en varierad och viktig roll i det dagliga arbetet på mottagningen. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Assistera läkare vid hudoperationer och andra behandlingar
Förbereda patienter inför undersökningar och ingrepp
Hantera TeleQ och patientkontakter via telefon
Arbeta i 1177 med patientärenden och kommunikation
Utföra och övervaka ljusbehandlingar
Arbete i sterilcentralen, inklusive rengöring, desinfektion och sterilisering av instrument
Administrativa uppgifter kopplade till mottagningsarbetetKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska
Har dokumenterad erfarenhet av arbete inom hudsjukvård
Har erfarenhet av att assistera vid operationer
Har god vana av att arbeta med TeleQ och 1177
Har erfarenhet av att ljusbehandla patienter
Har kunskap om sterilarbete och hygienrutiner
Har god datorvana och goda kunskaper i svenska, både i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi värdesätter att du är:
Serviceinriktad och patientfokuserad
Noggrann och ansvarstagande
Flexibel och lösningsorienterad
Van att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder
Ett stimulerande arbete i en professionell och trivsam arbetsmiljö där du blir en viktig del av vårt team. Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom hudsjukvård och bidra till en högkvalitativ patientvård.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning (inkl. eventuell provanställning)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan!
Mejla ditt cv och personligt brev till info@hudlakartjanst.se
Märk ansökan med "undersköterska heltid " Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: info@hudlakartjanst.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Undersköterska heltid". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudläkartjänst Stockholm AB
(org.nr 556855-9677), https://www.hudlakartjanst.se/
Klarabergsviadukten 90C 10TR (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Kontakt
Mirjam Hortlund info@hudlakartjanst.se Jobbnummer
9968336