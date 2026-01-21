Undersköterska
2026-01-21
Dina arbetsuppgifter
Är du en empatisk undersköterska som brinner för äldreomsorg? Vi söker nu personal för ett spännande uppdrag på ett vård- och omsorgsboende i Vallentuna under perioden 2026-02-10 till 2026-03-31. Boendet är uppdelat på två demensavdelningar och två somatiska avdelningar, vilket ger en varierad och meningsfull arbetsmiljö.
Ansvarsområden
Om uppdraget:
Period: 2026-02-10 till 2026-03-31.
Plats: Vallentuna.
Arbetstider: Det finns möjlighet till olika scheman - vi söker personal för både dag/kväll och natt.
Arbetsuppgifter: Sedvanliga arbetsuppgifter för undersköterska, inklusive dokumentation och kontakt med anhöriga.
Urval sker löpande.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska med erfarenhet av liknande arbete (demens och somatik).
Har giltig delegering eller har kompetens för att ta emot en ny.
Är flytande i det svenska språket, då rollen kräver mycket dokumentation och nära kommunikation med anhöriga.
Har förmågan att se "det lilla extra" - du identifierar outtalade behov och möter de boende med stor empati och värme.Om företaget
