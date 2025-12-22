Undersköterska
2025-12-22
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Onkologkliniken
Vill du arbeta i ett team där omtanke, kompetens och laganda är drivkraften? På onkologklinikens vårdenhet i Jönköping möter du patienter med onkologiska diagnoser och personer med behov av palliativ vård. Här får du ett varierat uppdrag med möjlighet att utvecklas i en verksamhet där varje insats gör skillnad.
Rollen som undersköterska
Som undersköterska på onkologklinikens vårdenhet arbetar du med både onkologiska patienter och personer som vårdas på våra palliativa åtgärdsplatser. Vår enhet har 21 vårdplatser, varav 16 tillhör onkologin och fem är palliativa åtgärdsplatser där specialistsjukvård i hemmet (SSIH) har det medicinska ansvaret.
Du arbetar i team tillsammans med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Du har, tillsammans med ansvarig sjuksköterska, omvårdnadsansvar för en patientgrupp på 5-6 patienter per arbetspass. Arbetet är omväxlande och innebär både planerade vårdinsatser och situationer som kräver flexibilitet, lyhördhet och förmåga att prioritera.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med placering på vårdenheten, tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstiderna är schemalagda dag- och kvällstid, med tjänstgöring även på helger eftersom vårdenheten håller öppet veckans alla dagar.
Din blivande arbetsplats
Onkologkliniken har ett länsövergripande uppdrag och ansvarar för icke-kirurgisk behandling av cancer med tillhörande vård, uppföljning och stöd till patienter och närstående. Inom kliniken finns mottagning, vårdavdelning, dagbehandling, onkogenetisk mottagning, klinisk prövningsenhet samt strålbehandling med integrerad sjukhusfysik. Vi erbjuder avancerade behandlingar, arbetar i moderna lokaler och utvecklar kontinuerligt våra arbetssätt. Vi arbetar personcentrerat och driver kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete. God arbetsmiljö, teamarbete och möjligheten att påverka verksamhetens utveckling är viktiga delar av vår kultur.
Vår ambition är att möta patienterna med hög kompetens, empati och kvalitet. Medarbetarundersökningar och patientenkäter visar mycket goda resultat, något vi är stolta över.
Läs gärna mer om onkologkliniken här.
För att vara aktuell för tjänsten har du en undersköterskeutbildning och gärna tidigare erfarenhet av arbete inom sjukvården. Erfarenhet från cancersjukvård och palliativ vård är önskvärt. Du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift och använder IT som ett naturligt arbetsredskap.
För att trivas i rollen som undersköterska hos oss tar du initiativ och driver ditt arbete framåt, även när tempot varierar. Du samarbetar väl med kollegor och möter patienter och närstående med lyhördhet och omtanke. Du ser helheten, tar ansvar och gör bedömningar utifrån verksamhetens bästa. Du planerar och prioriterar med struktur och tydlighet, och använder ett personcentrerat förhållningssätt i det dagliga arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du arbeta i en engagerad och omtänksam arbetsgrupp där vi tillsammans skapar en trygg vårdmiljö för våra patienter. Du får en individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter och stöd av både erfarna kollegor samt närmaste chef. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling, patientsäkerhet och förbättringsarbete, och du får möjlighet att bidra med dina idéer och utvecklas i din yrkesroll.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Johanna Wittgren, vårdenhetschef, onkologklinikens vårdenhet, via telefon 010-242 29 08 eller mail johanna.wittgren@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Sista ansökningsdag är den 4 januari 2026.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vänligen bifoga ditt CV med din ansökan eller registrera motsvarande uppgifter i ansökningsformuläret. Observera att vi har tagit bort det personliga brevet i denna rekrytering och istället får du besvara några frågor som är aktuella för tjänsten.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida:
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K1405/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
Husargatan 4 (visa karta
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9659734