Sektionschef till avdelningen oförstörande provning! Luleå
The We Select Company AB / Personaltjänstemannajobb / Luleå Visa alla personaltjänstemannajobb i Luleå
2026-06-04
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"Global partner for a safe, secure and sustainable world". En ganska mäktig vision om vi får säga det själva. Bakom dessa ord ligger flera generationers ingenjörskompetens, kombinerat med nytänkande där vi tillsammans med våra kunder skapar förutsättningar för en säker och hållbar framtid.
Vi erbjuder tjänster inom person- och driftsäkerhet, där vi genom vår innovationsförmåga skapar trygghet på vägarna, i våra hem och våra arbetsplatser. Nyfiken på att lära känna oss bättre? Läs gärna på vår hemsida!
OM TJÄNSTEN
Välkommen till DEKRA. Vi är det ledande företaget i Sverige inom området "oförstörande provning" och vi söker nu en SEKTIONSCHEF till avdelningen oförstörande provning i Luleå! Är du en tydlig, engagerad och driftig ledare? Vill du vara med och driva vår affär framåt och verka för utveckling? Då kan du passa in hos oss!
För dig som inte känner till oförstörande provning (OFP) så handlar det om att tidigt upptäcka skador som på sikt kan orsaka kostsamma haverier. Provning kan utföras på allt från svetsar i rörledningar inom industrin till att leta efter sprickor i rymddetaljer. Vår kundflora är bred och finns inom ett flertal olika branscher så som exempelvis papper/massa, vind-/kärnkraft, petrokemi/raffinaderi och tåg.
Som sektionschef hos oss har du den viktiga rollen att ansvara för sektionens personal, deras arbetsmiljö och utveckling. Du ansvarar för försäljning och planering/arbetsledning gentemot både befintliga och potentiella kunder vilket medför att du kommer att ha mycket kundkontakter, både per telefon och via kundmöten. Du kommer att ha ett nära samarbete och erfarenhetsutbyte med dina interna sektionschefskollegor. I rollen kommer du att ha resultat – och budgetansvar. Du kommer att ingå i regionens ledningsgrupp och rapporterar direkt till Regionchefen för affärsområde Nord.
Sektionen omfattar provningspersonalen vid kontoren i Luleå, Skellefteå och Umeå och du bor med fördel i Luleå. Resor i tjänsten förekommer.
VEM ÄR DU?
Vill du var med och skapa en tryggare omvärld och göra samhällsnytta på riktigt? Då har du hittat rätt! Vi letar efter en person som vill kombinera sina kunskaper inom ledarskap och teknik i syfte att fortsätta främja sektionens framgångsrika utveckling. Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har ett strukturerat och målinriktat arbetssätt där du självständigt kan driva arbetsmiljöfrågor samt försäljning och ser vad som är viktigt att prioritera. Du är en god kommunikatör med förmågan att engagera och påverka intressenter på alla nivåer i organisationen, bygga nätverk och arbeta kundorienterat. Du har ett affärsmässigt tänk och vet att nöjda kunder skapas genom bra leveranser och goda relationer.
Du är en engagerad och tydlig ledare, kan skapa förtroende och känner dig trygg i ditt ledarskap. Du är inte rädd för att anta utmaningar och ser förbättringsarbete som en naturlig del. Du kan även förmedla driv och laganda samtidigt som du bibehåller fokus på lönsamhet, kvalitet och resultat.
Vi ser även att du har förmågan att skapa ett gott samarbete och inbördes prestigelöshet, ömsesidigt förtroende och gemensamma värderingar.
Vi önskar att du har en ingenjörsutbildning i botten som grund alternativt arbetslivserfarenhet som väger upp på motsvarande sätt. Har du dessutom erfarenhet från teknisk kontroll, svetsning eller materiallära så är det mycket meriterande, alternativt kommer du från kundsidan och arbetar idag med att beställa in tjänster inom besiktning och oförstörande provning. Du har erfarenhet från att göra affärer, skriva offerter, förstå avtalstexter och projektledning.
Vidare vill vi att du goda kunskaper i både svenska och engelska, samt att du innehar B-körkort.
OM OSS
Välkommen till DEKRA-familjen och vårt team! Vill du arbeta på ett företag där din idé kan bli verklighet? Då har du kommit rätt! Vi vet att det är våra medarbetare som för oss framåt och din utveckling är därför värd att satsa på! Genom utbildningar och intressanta projekt är ditt och vårt gemensamma mål att din kompetens ständigt utvecklas.
Sedan start 1925 har vi gjort världen lite säkrare. Idag är DEKRA ett av de mest framgångsrika företagen i världen inom vår bransch och på sikt det finns det stora möjligheter att jobba utomlands i internationella projekt och uppdrag om man önskar. Du kommer till ett av Sveriges största kontrollföretag i tillväxt, med god lönsamhet och en spännande framtid!
HAR DU FRÅGOR OM TJÄNSTEN?
Kontakta Regionchef Tord Björklund, kontaktuppgifter nedan.
Urvalsprocessen sker löpande, vi arbetar med ett kontinuerligt urval så vänta inte med att skicka in din ansökan!
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!Publiceringsdatum2026-06-04Kontaktperson för detta jobb
Tord Björklund tord.bjorklund@dekra.com
010 455 1041 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://dekra-industrial.se/sv
Banvägen 23 A (visa karta
)
973 46 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dekra Industrial Luleå Jobbnummer
9948927