Undersköterska
2025-12-18
Drömmer du om ett liv nära naturen utan vardagsstress? Välkommen till Hällefors kommun! Här finns inget köande - snabb tillgång till förskola, skola, kulturskola och fritidsaktiviteter. Bo bekvämt och prisvärt i naturskön miljö med ett varierat friluftsliv runt knuten. Här har du nära till allt. Ta chansen att skapa ett lugnare, rikare liv för dig och din familj! Välkommen.
Förmåner
- Friskvårdsbidrag för att främja din hälsa.
• En personlig mentor som stöttar dig under ett helt år.
- Internutbildningar och kontinuerlig kompetensutveckling.
Möjlighet till att få hjälp att hitta boende.
Vi utökar bemanningen på Gillersgården med sju engagerade undersköterskor som vill vara med och stödja våra vårdtagare i vardagen på ett strukturerat och målinriktat sätt. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande arbetssätt där ditt fokus ligger på vårdtagarens färdigheter, förmågor och individuella behov.
Gillersgården är ett vård- och omsorgsboende där vårdtagarna har individuella och omfattande omvårdnadsbehov. Vi söker dig som vill bidra till att ge vårdtagarna ett tryggt och värdigt liv genom ett målinriktat och positivt förhållningssätt. Du som söker ser arbetet som en möjlighet att utveckla arbetsmetoder, är lösningsfokuserad och kan skapa glädje och trygghet, samtidigt som du ger stöd med hög kvalitet.Dina arbetsuppgifter
- Utföra omvårdnadsuppgifter samt hantera medicin enligt delegation.
- Planera och utveckla arbetet tillsammans med övrig personal.
- Upprätta och följa genomförandeplaner.
- Åta sig ombudsuppdrag/ansvarsområden.Kvalifikationer
- Omvårdnadsutbildning.
- Dokumenterad erfarenhet av omvårdnadsarbete och demenssjukdomar.
- Grundläggande datakunskap.
- Förmåga att skriftligt dokumentera i de verksamhetsnära system som verksamheten kräver.
- Du har god samarbetsförmåga och en flexibel inställning.
- Arbetet utgår från vårdtagarens behov och kräver ett lösningsfokuserat arbetssätt.Anställningsvillkor
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Arbetstiden är dag/Kväll samt helgtjänstgöring. Tillsättning av tjänsterna är i november/december 2025.
Övrig information
Innan du erbjuds en anställning inom äldreomsorgen ska du uppvisa ett giltigt registerutdrag från belastningsregistret.
Vill du bidra till att göra skillnad för andra människor, sök till oss
Mer om Hällefors kommun
I Hällefors kommun finns ett antal förmåner tillgängliga för dig som medarbetare. Bland dessa förmåner ingår extra semesterdagar vid uppnådd ålder, för vissa medarbetare finns även möjligheten att omvandla semesterdagstillägget till ytterligare semesterdagar samt ett förmånligt tjänstepensionsavtal. Dessa förmåner syftar till att skapa en trivsam och förmånlig arbetsmiljö för alla anställda i Hällefors kommun.https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/saghejtilldittkollektivavtal.65598.html
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hällefors kommun använder vi rekryteringsverktyget Varbi. Tänk på att inte lämna känsliga uppgifter, eftersom ansökningen är en offentlig handling.
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Hällefors kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning, om du har kunskaper inom det finska språket är det extra välkommet. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning
