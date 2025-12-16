Undersköterska
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg / Undersköterskejobb / Lindesberg Visa alla undersköterskejobb i Lindesberg
2025-12-16
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lindesbergs kommun, Vård och omsorg i Lindesberg
Vill du vara med och göra skillnad inom äldreomsorgen?
Vi söker engagerade undersköterskor till vår fina verksamhet. Ågården vackert beläget i centrala Lindesberg är ett särskilt boende för äldre som består av sju avdelningar varav två med inriktning mot demens. Här arbetar cirka 60 undersköterskor/vårdbiträden samt 2 sjuksköterskor och arbetsterapeuter.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Arbetet som undersköterska på Ågården innebär att du har ett professionellt bemötande gentemot boende, anhöriga och kollegor och har förmåga att skapa förtroende. Du kommer att utföra sedvanliga undersköterskeuppgifter som bland annat innebär personlig omvårdnad och hygien, förflyttningar, tvättning, städning, hjälp med måltider och andra vardagliga aktiviteter. Det ingår även att ge läkemedel och utföra andra hälso- och sjukvårdsinsatser på delegering. Vi arbetar med kontaktmannaskap och du kommer bland annat ansvara för några boendes genomförandeplaner. Du är trygg och stabil, trivs med att samarbeta och kommer att ha en nyckelroll i ett team med sjuksköterska, arbetsterapeut och enhetschef. I ditt dagliga arbete ingår att dokumentera samt hantera övriga digitala arbetsuppgifter via dator och mobiltelefon.
Arbetstiden är schemalagd dag/kväll/helg. Vi är måna om att du ska må bra och erbjuder friskvårdspeng alternativt motionstimme och du har som tillsvidareanställd möjlighet till extra lediga dagar genom semesterväxling.Kvalifikationer
Du behöver ha bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska från Socialstyrelsen.
Du behärskar det svenska språket så att du kan kommunicera med kollegor, boende och anhöriga samt dokumentera det som verksamheten kräver. Vi ser gärna att du har god datorkunskap/datorvana. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom vård och omsorg.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Lindesbergs kommun ingår i det finska förvaltningsområdet. Ange gärna i din ansökan om du har språkkunskaper i finska.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SN:A 2025/87". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
(org.nr 212000-2015) Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef
Oscar Lundström oscar.lundstrom@lindesberg.se 0581-81549 Jobbnummer
9645996