Undersköterska

Praktikertjänst AB / Undersköterskejobb / Luleå
2025-11-17


Är du undersköterska och känner att du vill arbeta inom primärvården?
Vi är en välbemannad privat vårdcentral inom vårdval Norrbotten som nu söker en undersköterska då en av våra fina kollegor ska gå på mammaledighet.
Som undersköterska hos oss spelar du en viktig roll i det dagliga arbetet med att skapa en trygg och tillgänglig vård för våra patienter.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och gärna har erfarenhet från arbete inom primärvård. Du har god samarbetsförmåga, är flexibel och har ett gott bemötande mot både patienter och kollegor. Du trivs i ett omväxlande arbete, har lätt att anpassa dig till nya rutiner och tycker om att ta ansvar. Erfarenhet av journalsystemet Cosmic är meriterande.
Huvudsakliga uppgiften som undersköterska hos oss är provtagning på labbet samt arbete i receptionen.
Tjänsten är på heltid och ett vikariat från och med mitten av februari 2026 till 28/2 2027, ev. möjlighet till förlängning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: annelie.taavola@ptj.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Praktikertjänst AB (org.nr 556077-2419), https://www.ptj.se/vardcentralen-norrahamn/
Timmermansgatan 26 (visa karta)
972 31  LULEÅ

Arbetsplats
Vårdcentralen Norra Hamn

Kontakt
Annelie Taavola
annelie.taavola@ptj.se

Jobbnummer
9608530

