Undersköterska
2025-10-27
Publiceringsdatum2025-10-27
I norra kommundelen finns vård- och omsorgs boendena Vitsippan och Hestragården.
Verksamheten består av permanentboende i form av vårdbostäder och korttidsvård. Till Hestragården söker vi nu dig som vill vara med och driva god vård och omsorg för äldre.
Tjänsten kräver flexibilitet, självständighet och att du snabbt kan anpassa dig efter nya förutsättningar. Vi tillämpar 2 av 5 helger utan delade turer.
Det är viktigt att du har ett intresse av att hjälpa andra och att du i ditt bemötande är lugn, lyhörd och kommunikativ. Respekt för olikheter och alla människors lika värde är grundläggande. Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med personcentrerad omvårdnad, uppmuntrar till självständighet, delaktighet och skapar en meningsfull vardag tillsammans med individen.
Du är en viktig del av det multiprofessionella teamet kring den äldre personen. Förutom undersköterska finns aktiveringspersonal, servicepersonal, sjuksköterska och rehabpersonal. Kvalifikationer
Du ska ha gymnasieutbildning inom omvårdnadsprogrammet, hälso- och sjukvård eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Rekryteringen sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
*tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas.
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Avdelningen för vård- och omsorgsboende, Vårdbostäder Norr 2
Johanna Lindsten 0371-81047
