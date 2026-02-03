Undersköterska - Norrgårdens äldreboende
Vill du arbeta i en trygg och utvecklande miljö där du varje dag gör skillnad för andra människor? Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som vill vara en del av Norrgårdens äldreboende - en arbetsplats där omtanke, engagemang och delaktighet står i fokus.
Inom äldreomsorgen i Vetlanda kommun arbetar vi för Esthers bästa - alltid med fokus på brukaren och på hur vi kan stärka hens trygghet och oberoende.
Norrgården ligger mitt i Vetlanda, med skogen runt knuten och förskolan Kvarnen som närmsta granne. Här finns avdelningarna Solgläntan och Dalen, som riktar sig till personer med demens och särskilda behov. Du kommer att arbeta på avdelning Solgläntan och ingå i ett arbetslag med totalt sju medarbetare. Totalt bor 18 personer på boendet - och dessutom Asta, vår huskatt, som gärna strövar runt och sprider glädje i vardagen.
Norrgården är en stjärnmärkt arbetsplats, vilket är en kvalitetsstämpel som visar vårt fokus på personcentrerad vård. Vi arbetar aktivt med att utveckla denna metod, vilket skapar en dynamisk och engagerande miljö för både boende och medarbetare.
Som undersköterska på Norrgården är du en viktig del i de äldres vardag. Du ser till att varje person får den omsorg och omvårdnad som behövs - fysiskt, socialt och kulturellt - alltid med individens behov i centrum.
Vi söker dig som med respekt och omtanke möter varje individ och värnar om deras självbestämmande och integritet. Du är trygg i din yrkesroll, tar initiativ och kan arbeta självständigt, men trivs också i samarbete med kollegor.
Hos oss får du ett flexibelt arbete där dina idéer och ditt engagemang är betydelsefulla. Vi vill skapa en arbetsplats där alla känner delaktighet och möjlighet att utvecklas.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 80 procent.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner. (https://vetlanda.se/formaner)
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun. Publiceringsdatum2026-02-03Kvalifikationer
• Vi söker dig som är utbildad undersköterska.
• Erfarenhet från liknande arbete är meriterande.
• Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten kräver utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska vara för HVB-hem och beställs via Polisens webbplats. (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/) Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
