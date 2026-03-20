Undersköterska - Natt teamet
2026-03-20
Lessebo kommun finns mitt i Glasriket och har cirka 8 100 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Växjö och Kalmar. Vår verksamhet baseras i de fyra orterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv.
I Lessebo kommun finns en arbetsglädje och det är lätt att lära känna varandra med ett nära samarbete förvaltningar och politiker. Hos oss ska man mötas av en god service och ett gott bemötande. Det handlar om att ha ett gott samarbete mellan medarbetare och till våra medborgare. Vi satsar på utvecklingsfrågor och tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värnar om varandras framtid. Lessebo kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att leva på, för alla invånare.
Vill du göra skillnad i människors liv även under nattens timmar? Vi söker nu en engagerad och trygg undersköterska med skyddad yrkestitel som vill arbeta natt inom både ordinärt boende och särskilt boende.
Hos oss är du en viktig del av teamet som skapar trygghet och välbefinnande för våra omsorgstagare. Du arbetar självständigt, har ett varmt bemötande och möter varje individ utifrån deras unika behov.
Utföra omvårdnadsinsatser under natten
Ge stöd och omsorg utifrån individuella behov
Skapa trygghet och kontinuitet för omsorgstagare
Dokumentera enligt gällande rutinerKvalifikationer
Vi söker dig som lockas av ett varierat arbete och som trivs med att möta människor i olika situationer.
Du är en kreativ person som vågar tänka själv, ta ansvar och fatta egna beslut när situationen kräver det.
Du har god samarbetsförmåga, trivs med att arbeta i team och stöttar dina kollegor i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel. Du har erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen och flera års erfarenhet av nattarbete.
Vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande, god kommunikation och ett professionellt kontaktmannaskap. Därför är det mycket viktigt att du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
All dokumentation sker i journalsystemet Viva, vilket innebär att du behöver ha god datorvana och känna dig trygg i att arbeta i digitala system.
Erfarenhet eller kompetens inom palliativ vård är meriterande.
B - körkort
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313878". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lessebo kommun
(org.nr 212000-0613) Arbetsplats
Lessebo kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef funktionsstöd
Emma Thegel emma.thegel@lessebo.se 047812647 Jobbnummer
