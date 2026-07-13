Undersköterska - Bäckagården, särskilt boende
Vetlanda kommun, Äldreomsorg / Undersköterskejobb / Vetlanda Visa alla undersköterskejobb i Vetlanda
2026-07-13
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Vill du vara en del av ett arbete där omsorg, värme och kompetens står i fokus? Vi söker nu undersköterskor till Bäckagården – en arbetsplats med engagemang, omtanke och brukaren i fokus.
På Bäckagården har vi både särskilt boende och korttidsenheter och söker nu undersköterskor till särskilt boende. Här möter du personer som bor permanent hos oss, medan korttidsenheten tar emot personer som vistas under en kortare tid. Som undersköterska är du en viktig del i att skapa trygghet, livskvalitet och meningsfullhet för de personer du möter – oavsett om vistelsen är långvarig eller tillfällig.
Inom äldreomsorgen i Vetlanda kommun arbetar vi för Esthers bästa – alltid med fokus på brukaren och på hur vi kan stärka hens trygghet och oberoende.
För att du ska kunna använda din kompetens fullt ut har vi servicepersonal som ansvarar för bland annat tvätt, avfallshantering, städ och stöd vid måltidssituationer. Det innebär att du får mer tid till det du är utbildad för – att ge omsorg och omvårdnad med hög kvalitet. Två av våra enheter är dessutom Stjärnmärkta, vilket innebär att vi har fått särskild utbildning och arbetar aktivt med personcentrerad vård.
Vi söker dig som är trygg, ansvarstagande och lyhörd, med förmåga att möta varje individ med respekt och omtanke. Du arbetar professionellt både självständigt och tillsammans med kollegor, och du ser värdet i att bidra till ett nära samarbete mellan enheterna för att skapa en helhet där både boende och medarbetare trivs.
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på 80 procent med arbete dag, kväll och helg.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
(https://vetlanda.se/formaner)
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod – att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Publiceringsdatum2026-07-13Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska.
Erfarenhet av arbete med demens och palliativ vård är meriterande.
Tjänsten kräver utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska vara för HVB-hem och beställs via Polisens webbplats. (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/)
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde snarast, enligt överenskommelse. Urval och intervjuer hålls löpande.
Arbetstid: Dagtid, kvällstid och helg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332805". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda Kommun
(org.nr 212000-0571)
Storgatan 1 (visa karta
)
574 34 VETLANDA Arbetsplats
Vetlanda kommun, Äldreomsorg Kontakt
Områdeschef
Sabina Andersson sabina.andersson@vetlanda.se 0383-578 41 Jobbnummer
10000644