Underrättelsehandläggare inom säkerhetsskydd
Säkerhetspolisen / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-04-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Säkerhetspolisen i Stockholm
, Solna
, Linköping
eller i hela Sverige
Har du arbetslivserfarenhet inom underrättelsebearbetning eller utredning och vill göra skillnad på riktigt? Är du en person med gott omdöme, driv och hög integritet som söker ett arbete där du får möjlighet att skydda Sverige mot spioneri, terroristbrott och sabotage? Sök tjänsten som underrättelsehandläggare på Säkerhetspolisen.
Vårt uppdrag är Sveriges säkerhet.
Ditt uppdrag
Säkerhetspolisen har ett nationellt ansvar för insiderskydd genom registerkontroll av tusentals personer med placering i säkerhetsklass eller som deltar i säkerhetskänslig verksamhet. I rollen som underrättelsehandläggare inom säkerhetsskydd är ditt arbete fokuserat på att handlägga, utreda och bedöma uppgifter kring individer i säkerhetsklassade befattningar. Underrättelsearbetet bedrivs genom bearbetning, analys och prövning av uppgifter som kan vara betydelsefulla för säkerhetsprövningen. Du behandlar information i olika databaser, inriktar inhämtning av underrättelser, planerar och genomför processteg kopplat till uppdraget.
Du arbetar både enskilt och tillsammans med dina kollegor och löser avancerade arbetsuppgifter inom registerkontrollprocessen. För att lyckas med uppdraget är det viktigt med samverkan, både inom Säkerhetspolisen och mot andra myndigheter, så som Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.
Din placering är på huvudkontoret i Solna och arbetet utförs på plats, vilket innebär att du inte har möjlighet att arbeta på distans. Resor inom Sverige kan förekomma i vissa fall.
De här kvalifikationerna söker vi hos dig
Det är endast du som uppfyller nedanstående krav som kan bli aktuell för tjänsten.Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom juridik, samhällsvetenskap, statskunskap, polisexamen eller annan utbildning alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig
Erfarenhet av underrättelse- eller utredningsarbete
Minst två år arbetslivserfarenhet i närtid som arbetsgivaren anser relevant
Vana att arbeta i en tekniktät miljö, grundläggande IT-kunskap
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Du som söker kan också ha kompetens som tillför bredd och kompletterande perspektiv. Kan du bidra med något eller flera av följande är det meriterande:
Juridisk påbyggnadsutbildning och/eller kriminologiutbildning
Erfarenhet av operativt underrättelsearbete
Utbildning inom säkerhetsskydd
Erfarenhet av verksamhetsområdena kontraspionage och/eller våldsbejakande extremism
Erfarenhet av arbete i rättsvårdande myndighet
Erfarenhet av arbete med säkerhetsprövningar och/eller personalsäkerhet enligt säkerhetsskyddslagen
Erfarenhet av analysdrivet arbete
Det här är kollegan vi söker
I rollen som underrättelsehandläggare krävs det att du är mål- och resultatinriktad och levererar utifrån gruppens uppdrag. Du är noggrann och strukturerad, håller uppsatta tidsramar och har god analytisk förmåga. Du är bra på att samarbeta och bygger nätverk genom att skapa och upprätthålla förtroliga och professionella kontakter.
Tillsammans med dina kollegor kommer du med förslag på lösningar samt bidrar med utveckling av arbetsmetoder, vilket ställer höga krav på samarbetsförmåga, samverkan och lösningsfokus.
Säkerhetspolisen ställer höga krav på säkerhet och sekretess, därför förutsätter vi att du har ett högt säkerhetsmedvetande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Anställning vid Säkerhetspolisen innebär inplacering i säkerhetsklass som kräver svenskt medborgarskap. För anställning krävs också godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
På vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se,
kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss samt om våra förmåner.
Så tar du kontakt med oss
Du är välkommen att ringa rekryterare, tfn 070-735 62 47
Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.
Så ansöker du
Ansökan sker via vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se
Ansökan ska ha kommit in senast 2026-05-08
Ansök genom att bifoga ditt CV (i den här rekryteringsprocessen önskar vi inget personligt brev) och besvara urvalsfrågorna nedan. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Vänligen bifoga ett separat dokument (pdf eller word) med svar på urvalsfrågorna nedan som du skickar in i samband med din ansökan.
Urvalsfrågor:
Har du svenskt medborgarskap?
Har du en akademisk utbildning inom juridik, samhällsvetenskap, statskunskap, polisexamen eller annan utbildning alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig? Om ja, vänligen beskriv kortfattat
Har du erfarenhet av underrättelse- eller utredningsarbete? Om ja, vänligen beskriv din erfarenhet
Har du minst två års arbetslivserfarenhet i närtid som arbetsgivaren anser relevant?
Är du van vid att arbeta i en tekniktät miljö, och har grundläggande IT-kunskap?
Har du mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift?
Har du juridisk påbyggnadsutbildning och/eller utbildning i kriminologi? Om ja, vänligen uppge vilken.
Har du erfarenhet av operativt underrättelsearbete?
Har du utbildning inom säkerhetsskydd?
Har du erfarenhet av verksamhetsområdena kontraspionage och/eller våldsbejakande extremism? Om ja, vänligen beskriv kortfattat
Har du erfarenhet av arbete i rättsvårdande myndighet? Om ja, vilken?
Har du erfarenhet av arbete med säkerhetsprövningar och/eller personalsäkerhet enligt säkerhetsskyddslagen?
Har du erfarenhet av analysdrivet arbete?
Urval och intervjuer kan ske löpande.
Övrig information
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Det beror på att vi har tjänster som omfattas av sekretess.
I våra rekryteringar använder vi arbetspsykologiska tester.
Vi har redan gjort våra val av annonskanaler. Vi undanber oss därför samtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säkerhetspolisen
(org.nr 202100-6594), https://sakerhetspolisen.se
Bolstomtavägen 2 (visa karta
)
171 69 SOLNA Jobbnummer
9859711