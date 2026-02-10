Underläkare till Vårdcentralen Skärblacka
2026-02-10
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum.
Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Skärblacka har omkring 6 800 listade patienter i en blandad befolkning och ungefär 30 tillsvidareanställda medarbetare. Vi är sju specialistläkare i allmänmedicin, samtliga arbetar deltid och planen är att inom kort anställa ST-läkare. Vårdcentralen befinner sig i en positiv utvecklingsfas där alla professionsgrupper är delaktiga. Vårdcentralen Skärblacka ligger cirka 20 minuter från Norrköping och 35 min från Linköping med bil. Det finns även goda bussförbindelser.
Sedan 2025 är Vårdcentralerna Skärblacka och Finspång en gemensam enhet. Verksamheten har cirka 130 medarbetare sammanlagt och samarbetar idag på både lednings- och medarbetarnivå.
Läs gärna om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Som underläkare arbetar du med klinisk mottagning där du möter patienter med både akuta tillstånd och patienter som kommer till mottagningen på planerade besök för exempelvis uppföljning eller årskontroll. Som underläkare får du en personlig handledare som du träffar veckovis och du har även tillgång till resursläkare dagligen för konsultation. Läkargruppen på vårdcentralen har ett nära samarbete med varandra och strukturerade mötestider. Vi prioriterar våra läkarmöten för medicinska frågor, utveckling och lärande.
Om dig
Vi söker dig som har en läkarexamen och uppfyller kriterierna för att arbeta som underläkare.
Du har svenska språkkunskaper motsvarande nivå Svenska C1.
På vårdcentralen har vi högt i tak och ett gott kollegialt samarbete. Det finns en stor bredd i våra läkares ursprung och erfarenhet och vi tror att du som söker tjänsten är stabil person och trygg i din yrkesroll. Du förblir motiverad och behåller ett positivt synsätt trots ett högt arbetstempo.
Att samarbeta ser du som en självklarhet samt att bidra till ett gott klimat bland dina kollegor på avdelningen. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.
Ansökan och anställning
Vi erbjuder ett vikariat på 6 månader på 100 % med möjlighet till förlängning. Tjänsten är huvudsakligen placerad på vårdcentralen Skärblacka, tjänstgöring på vårdcentralen Finspång kan bli aktuell.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
