Underläkare till liten vårdcentral - semestervikariat
2026-02-09
Underläkare till vårdcentral - semestervikariat
Information om arbetsplatsen
Läkargruppen Landskrona är en liten läkarledd vårdcentral mitt i centrala Landskrona, där kvalitet, tillgänglighet och kontinuitet är ledorden.
Vi sitter i moderna, ljusa lokaler som genomsyras av en lugn och fridfull atmosfär gynnsam både för personal och patienter.
Vi är ett litet sammansvetsat team som trivs på jobbet och möter våra patienter och arbetskamrater med ett leende. Vi är sju personer; två läkare, två sjuksköterskor, två undersköterskor och en sekreterare som bemannar kliniken dagligen. Fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut och dietist arbetar deltid och kommer in någon dag i veckan.
Vi har högt i tak och alla hjälps åt och arbetar över yrkesgränserna när det behövs. Under sommarmånaderna är vi en liten skara och behöver hjälp av en duktig, allsidig underläkare som kan stötta läkarna, men även de andra personalkategorierna.

Dina arbetsuppgifter
Hos oss kommer du träffa patienter i olika åldrar och med olika medicinska behov vilket ger dig möjlighet att använda din medicinska kunskaper och färdigheter dagligen. Du kommer under handledning handlägga patienter som kommer på mottagningsbesök och som söker digitalt via vår mobilapp. Du kommer även hjälpa till med patientadministration och bevaka ledig läkares postfack. Periodvis kan du eventuellt behövas på labbet och i receptionen och ansvara för provtagning respektive patientregistrering/betalning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation alternativt läkarexamen. Du måste ha studerat på svenskt universitet, eller har arbetat på svenskt sjukhus eller vårdcentral. Du får gärna ha arbetat som undersköterska och har erfarenhet av venös provtagning, EKG etc. Du måste behärska det svenska språket väl både i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
Du är trygg i dig själv och i din roll som blivande läkare och är inte rädd för att fråga om hjälp då du inte kan. Du har gott omdöme, är prestigelös och kommunicerar på ett tydligt sätt. Vi vill du sätter dina patienter i fokus, samtidigt som du ser dig själv som en del av ett större sammanhang; en del av teamet och verksamheten.
Övrig information
Mottagningens öppettid är mån-fre kl 8-17. Tjänstgöringsgrad och arbetsperiod kan diskuteras, men vår utgångspunkt är 100% och minst 8-10 veckors tjänstgöring under sommarmånaderna. Det finns möjlighet till förlängd visstidsanställning under hösten. Intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
