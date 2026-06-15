Besiktningstekniker Åkersberga
Aura Personal AB / Säkerhetsjobb / Österåker Visa alla säkerhetsjobb i Österåker
2026-06-15
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, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Är du en noggrann, tekniskt kunnig besiktningstekniker med besiktningscertifikat? Vill du arbeta i en viktig roll där du bidrar till ökad trafiksäkerhet och en bättre miljö? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker nu en engagerad besiktningstekniker till vår kund i Åkersberga. Du kommer att bli en del av ett sammansvetsat team där kvalitet, säkerhet och kundfokus står i centrum. I rollen får du arbeta självständigt samtidigt som du har stöd av erfarna kollegor och en organisation som värdesätter kompetens och utveckling.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Utföra kontrollbesiktningar och registreringsbesiktningar enligt gällande föreskrifter. Bedöma fordonens trafiksäkerhet, skick och miljöpåverkan. Ge tydlig och pedagogisk återkoppling till kunder kring besiktningsresultat. Säkerställa hög kvalitet och noggrann dokumentation i arbetet. Bidra till ett professionellt och trevligt kundbemötande.Kvalifikationer
Besiktningscertifikat
B-körkort (manuell växellåda).
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och har ett intresse för fordon och teknik. Du är kommunikativ och trivs med att möta människor i ditt dagliga arbete. Du har förmågan att arbeta strukturerat även i ett högt tempo och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett stabilt och växande företag.
Moderna arbetsverktyg och en säker arbetsmiljö.
Möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning.
Ett härligt team med god sammanhållning.Så ansöker du
Låter detta som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka.
Välkommen med din ansökan och bli en viktig del i arbetet för säkrare vägar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7906909-2052333". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Åkersberga Centrum (visa karta
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184 50 ÅKERSBERGA Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
9963285