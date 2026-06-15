Arbetsmarknadssekreterare -ekonomiskt bistånd (vikariat)
Uppsala kommun, Socialtjänst - ekonomiskt bistånd / Personaltjänstemannajobb / Uppsala Visa alla personaltjänstemannajobb i Uppsala
2026-06-15
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Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
1 plats(er).
Gillar du att arbeta uppdragsinriktat och målinriktat? Är du bra på att samverka och bygga relationer? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som vikarierande arbetsmarknadssekreterare på enheten Samordning för arbete. Välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att människor närmar sig egen försörjning. Du blir en del av en engagerad arbetsgrupp där vi tar ansvar, arbetar tillsammans och strävar efter ständig utveckling. Vi erbjuder en arbetsplats med ett tydligt uppdrag, nära samarbete mellan kollegor och goda möjligheter att påverka arbetet inom ramen för uppdraget.
Tjänsten är ett vikariat med placering i Uppsala.
Om uppdraget
Som arbetsmarknadssekreterare arbetar du med personer som ska ges aktiva insatser via kommunen eller arbetsförmedlingen, på vägen mot egen försörjning. Du arbetar lösningsorienterat och möter den arbetssökande utifrån var denna befinner sig och arbetar strukturerat och lösningsfokuserat för att stödja personen.
I uppdraget ingår att:
samverka med Arbetsförmedlingen och andra aktörer
stötta personer till studier och arbetsmarknadsanställningar såsom lönebidrag och offentligt skyddad anställning
arbeta uppdragsinriktat mot uppsatta mål och resultatPubliceringsdatum2026-06-15Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
högskole- eller universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
erfarenhet av att stötta personer mot arbete eller studier
Det är meriterande om du har:
kunskap om arbetsmarknadsanställningar
kunskap om arbetsmarknadspolitiska programDina personliga egenskaper
Vi söker dig som tar initiativ och driver ditt arbete framåt på ett strukturerat och självständigt sätt, med tydligt fokus på mål och resultat. Du anpassar ditt arbetssätt utifrån både individens behov och verksamhetens uppdrag.
Du har god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer genom ett lyhört och respektfullt bemötande. Du bidrar aktivt till ett gott samarbetsklimat och till verksamhetens utveckling.
Om arbetsplatsen
Avdelning socialtjänst - ekonomiskt bistånd inom arbetsmarknadsförvaltningen är uppdelat i två områden där område 1 består av administration och service, verksamhetsnära stöd samt SFA (samordning för arbete) och område 2 består av mottagningen och sex utredningsenheter. Avdelningens huvudsakliga uppgift är att utreda rätten till ekonomiskt bistånd i både nya och löpande ärenden samt stötta den enskilde till egen försörjning. Myndigheten bedriver utvecklingsprojekt och arbetar kontinuerligt med metodutveckling. Vår viktigaste uppgift är att balansera gott bemötande med rättssäker handläggning och stöd till egen försörjning.
Samordning för arbete (SFA), som startade 2023, ingår i område 1 och arbetar med att stötta personer i arbetsmarknadspolitiska program till arbete eller studier. Enheten består av åtta medarbetare och en chef, med fokus på samarbete och resultat.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Jennie Bjälkensäter, enhetschef, 018-7276072.
Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Akavia, Stig Gunnarsson, 018-727 24 62
Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse fram till 2027-12-31. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AMN-2026-00346". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Salagatan 18c (visa karta
)
753 30 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Socialtjänst - ekonomiskt bistånd Kontakt
Jennie Bjälkensäter jennie.bjalkensater@uppsala.se Jobbnummer
9963256