Teknisk testare inom ERP
Avaron AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-06-15
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-15Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en av de största pågående IT-satsningarna hos en ledande aktör inom retail. Här byggs en modern och skalbar end-to-end-plattform för logistik och finans med nytt ERP, nytt WMS och ett uppgraderat TMS-landskap. I rollen arbetar du nära verksamhet, produktteam och leverantörer för att säkerställa att lösningen håller hög kvalitet innan den tas i bruk.
Du blir en nyckelperson i testarbetet kring ERP och i samspelet mellan flera affärskritiska system. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka kvaliteten i en komplex transformation där teknik, verksamhet och flöden måste fungera sömlöst tillsammans.
ArbetsuppgifterDu identifierar och tar fram testfall utifrån verksamhetskrav inom finans och logistik för system-, integrations- och end-to-end-tester.
Du genomför tester och rapporterar resultat inför utrullning av en ny plattform för logistik och finansiella processer.
Du säkerställer att ERP stödjer transaktioner, masterdata, planering och orderhantering på ett korrekt sätt.
Du kvalitetssäkrar både ERP i sig och hur lösningen samverkar med nya TMS- och WMS-system.
Du blir en viktig kontakt i gemensamma tester tillsammans med andra projekt för att säkerställa att lösningarna skapar verkligt värde för användarna.
Du arbetar med kravanalys och manuella systemtester av funktionsleveranser från leverantör.
Du driver manuella systemintegrationstester i en komplex systemmiljö och stöttar verksamheten under acceptanstester.
Du samarbetar med testautomatiserare och bidrar till förbättrade arbetssätt inom test och kvalitetssäkring.
Du delar insikter från testerna i arbetet med kravställning och framtagning av ny funktionalitet.
Krav5+ års erfarenhet som Teknisk testare med erfarenhet inom logistik.
Erfarenhet av systemtester och systemintegrationstester i komplexa systemmiljöer.
Mycket god förmåga att analysera uppställda krav och systemdokumentation för att sätta upp relevanta och effektiva tester.
Vana att arbeta i större transformations- eller implementationsprojekt.
Vana att arbeta med riskbaserat testarbete.
Vana att arbeta med systemintegrationstester tillsammans med andra testare som del av ett testteam.
Svenska i skrift och tal.
MeriterandeKompetens inom ERP och logistiksystem.
Erfarenhet inom supply chain och/eller transport.
Erfarenhet av att bidra till automatisering av regressionstester.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7906405-2052309". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Solna station (visa karta
)
169 68 SOLNA Jobbnummer
9963266