Lyhörd personlig assistent sökes till Gröndal!
Kompis Assistans, Ekonomisk Förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-15
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Jag söker en assistent som kan följa med mig på min arbetspraktik och då och då även som assistent i hemmet. Jag är en tjej i 20-års åldern och hade tyckt det var bra om du är i samma ålder. Du behöver vara lyhörd och följsam eftersom du ska assistera mig i mitt arbete men inte ta över mina arbetsuppgifter. Du ska också assistera mig med mina grundläggande behov och förflyttningar eftersom jag sitter i rullstol. Delar du också mina intressen som historia, true crime och spökhistorier så hade det varit kul. Arbetet är förlagt främst dagtid under mitt arbete men det kan förekomma att det blir pass även i hemmet och då kan arbetstiderna vara varierade.
Arbetstider:Dagtid, andra tider kan förekomma
Anställningsvilkor:Deltid
Tillträde:Enligt överenskommelse
För oss på Kompis Assistans är det viktigt att kunna ha en god kommunikation med våra kandidater samt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och vi ber därför vänligen att skicka in ansökan via länken digitalt och inte genom e-post.
Det här erbjuder vi dig som anställd hos oss!
• Längre uppsägningstider än vad kollektivavtalet regler
• Marknadsmässiga löner
• Kompetens- och utvecklingsmöjligheter
• Friskvårdsbidrag
• Handikappanpassade semesterhus i Sälen och
Spanien att semestra i
• Profilkläder från vår egen webbshop
• Assistentträffar runt om i landet
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.Om Kompis AssistansKompis Assistans EF gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna leva sina liv som alla andra, utifrån sin egen förmåga och vilja. Hos oss är alla lika mycket värda och vi strävar efter rättvisa förhållanden för våra assistansberättigade och medarbetare. Vår vision är att vara det tryggaste valet, nu och i framtiden. Kompis Assistans EF erbjuder sedan 1995 personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi verkar i hela Sverige och vårt huvudkontor är placerad i Borlänge och har även kontor i Sundsvall, Stockholm och Åstorp.Kompis Assistans är en av de 25 största assistansanordnarna i Sverige med cirka 650 medarbetare. Personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov. Självbestämmande, valfrihet, integritet och delaktighet är Kompis Assistans värderingar och något som du förväntas arbeta utifrån.BelastningsregistretFör att få arbeta som personlig assistent hos oss måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister - utdrag (442.3). Viktigt att tänka på är att polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Utdraget kommer att efterfrågas vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kompis Assistans, Ekonomisk Förening
, https://kompisassistans.se/
784 33 BORLÄNGE Arbetsplats
Kompis Assistans Kontakt
Kundansvarig
Cecilia Schrewelius cecilia.schrewelius@kompisassistans.se +46771404525 Jobbnummer
9963283