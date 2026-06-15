Jag söker nu en personlig assistent för att komplettera mitt assistansteam. Jag är en man i 60-års åldern som bor i Tyringe. Jag har diagnosen MS och behöver hjälp med det mesta under dag och natt. Jag berättar gärna mer om mig själv på en eventuell anställningsintervju.
Jag söker dig som är positiv, trevlig och flexibel. Det är meriterande om du har arbetat som personlig assistent sen tidigare men det är inget krav. Det är krav på att du har körkort. Jag bor tillgängligt för att ta sig till mig med kollektivtrafik men det behövs körkort ifall jag skulle vilja åka iväg med min bil. Arbetspassen är i grunden 19-16 med jour mellan 23.00-07.00. Men det förekommer även dagpass 8-16. På schemat kommer du arbeta varannan helg. Har du några frågor får du gärna kontakta André på andre@handihand.se.