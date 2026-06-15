Account Manager - Platsannonser
OIO Väst AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-15
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Om rollen
Som Account Manager ansvarar du för försäljningen av platsannonser på företagets branschnischade sajter och medier. Fokus ligger på att identifiera företag med rekryteringsbehov, etablera kontakt med beslutsfattare och hjälpa dem att nå rätt målgrupp genom relevanta annonslösningar.
Rollen är nyinrättad och en del av en strategisk satsning. Det innebär att du får möjlighet att sätta din prägel på affären, bidra med idéer och vara med och bygga upp området tillsammans med företaget. För rätt person finns därför stora möjligheter att påverka både sin egen utveckling och verksamhetens framtida riktning.
Det här är en roll för dig som gillar att skapa affärer, bygga relationer och ta ansvar för hela säljprocessen från första kontakt till avslut.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Prospektera och kontakta nya kunder via telefon, mejl och LinkedIn.
Identifiera affärsmöjligheter och presentera relevanta annonslösningar.
Bygga upp och utveckla en egen kundportfölj.
Ansvara för hela säljprocessen från första kontakt till signerad affär.
Arbeta strukturerat i CRM och följa upp aktiviteter och affärsmöjligheter.
Samarbeta med kollegor kring försäljningsstrategier och kundbearbetning.
Vem vi söker
Vi tror att du är i början av din säljkarriär och motiveras av högt tempo, tydliga mål och möjligheten att påverka dina egna resultat.
Vi tror att du:
Har arbetat några år efter gymnasiet eller studierna.
Har erfarenhet av försäljning, kundservice eller telemarketing.
Är energisk, social och orädd i kontakt med nya människor.
Har ett starkt eget driv och hög aktivitetsnivå.
Trivs med telefonen som arbetsverktyg.
Är strukturerad och gillar att följa upp ditt arbete.
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Meriterande:
Erfarenhet av mediabranschen.
Erfarenhet av CRM-system.
Erfarenhet av B2B-försäljning.
Om din nya arbetsplats
Du blir en del av ett väletablerat mediebolag med starka positioner inom flera branschnischade medier och digitala plattformar. Företaget når dagligen hundratusentals läsare och användare genom sina nyhetssajter, nyhetsbrev och fackmedier.
Här erbjuds du en entreprenöriell miljö där initiativ uppskattas och där du får möjlighet att påverka både din egen utveckling och affären.
Om anställningen
Detta är en rekrytering där du blir anställd direkt av vår kund.
Arbetsvillkor & förmåner:
Start: Augusti/september.
Ersättning: Fast månadslön + provision.
Placering: Stockholm, Solna.
Omfattning: Heltid (kontorstider).
Kollektivavtal och 30 dagars semester.
Friskvårdsbidrag 3 000 kr/år (gym finns tvärs över gatan - många kör lunchpass).
Utöver detta kan du förvänta dig:
Onboarding & säljträning.
Närvarande ledarskap.
Kultur & kul: midnattsloppet, sommarfest, julmingel - och en medarbetarledd trivselgrupp.
Ansök redan idag! Urval sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Rekryteringsprocessen hanteras av OIO.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Skeppsbron 38 (visa karta
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111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
OIO Kontakt
Consultant Manager
Anna Edlund anna.edlund@oio.se Jobbnummer
9963265