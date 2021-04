Underläkare till BUP Huddinge - Region Stockholm - Läkarjobb i Huddinge

Prenumerera på nya jobb hos Region Stockholm

Region Stockholm / Läkarjobb / Huddinge2021-04-14BUP Huddinge är en specialistvårdsenhet där barn och ungdomar 0-17 år med medelsvår och svår psykisk problematik bedöms, utreds och behandlas. På enheten arbetar cirka 30 medarbetare med ett brett spektrum av erfarenheter och kompetenser. Vi arbetar tvärprofessionellt för att ge bästa vård och bedömningar till barn- och familjer med psykiatrisk problematik. Vi har mycket god stämning på mottagningen och strävar efter att medarbetare både ska kunna göra ett gott jobb och trivas tillsammans.ArbetsuppgifterDu kommer att arbeta som underläkare på enheten med fokus på kliniskt patientarbete. Vi arbetar tvärprofessionellt för att ge bästa vård och bedömningar till barn- och familjer med psykiatrisk problematik. Du kommer att jobba i tätt samarbete med överläkare och sjuksköterskor och ha god tillgång till handledning. Arbetet är förlagt till dagtid under vardagar. Dina arbetsuppgifter kommer att vara omväxlande och vi ser gärna att du utvecklas hos oss.KvalifikationerExaminerad eller legitimerad läkare, godkänd i Sverige, med intresse och engagemang för barn- och ungas hälsa och psykiatriskt arbete.Arbetserfarenhet inom psykiatri alternativt barn och ungdom ses som mycket meriterande. Kunskaper i svenska motsvarande nivå C1 är ett krav.Personliga egenskaperArbetet kräver både förmåga till självständigt arbete och god samarbetsförmåga. Du är stabil, serviceinriktad och strukturerad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Vi erbjuderBUP skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar. Vi erbjuder också flexibla arbetstider samt friskvårdsersättning (5000 kr per år).AnställningsformHeltid, visstidsanställning 6 månader med möjlighet till förlängning. Deltid kan diskuteras. Tillträde efter överenskommelse.Information om tjänsten lämnas avTf Enhetschef Christina Jonasson 08-123 529 00 Email: christina.jonasson@sll.se Facklig företrädareLäkarföreningen, Nermin Sourial-Bassilious, email nermin.sourial-bassilious@sll.se Övrig informationIntervjuer kan ske löpande under ansökningstiden. Vi tillämpar registerkontroll före beslut om anställning.Sista ansökningsdatumVälkommen med din ansökan senast den 27 april 2021.Vi ser fram emot din ansökan!2021-04-14BUP Huddinge är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi cirka 1 000 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.Varaktighet, arbetstidHeltidIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-27REGION STOCKHOLM5689664