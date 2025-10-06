Underläkare sommaren 2026 Skellefteå
Region Västerbotten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
2025-10-06
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Arbetsuppgifter
Arbetet som underläkare kan variera beroende på vilken klinik man tjänstgör vid. Avdelningsarbete, mottagningsarbete, visst jourarbete kan ingå beroende på klinik och hur långs man hunnit i sin läkarutbildning, eller om man har läkarexamen.Kvalifikationer
För arbete som underläkare inom primärvården och på barnkliniken krävs läkarexamen.
För arbete inom sjukhusvården är kravet att du minst ska ha avslutat termin 9 på den svenska läkarutbildningen med samtliga kurser godkända.
Har du läst din utbildning inom Europa och erhållit läkarexamen krävs Socialstyrelsens godkännande att arbeta som underläkare.
Läser du din utbildning inom Europa krävs särskilt förordnande från Socialstyrelsen om utbildningen inte är avslutad.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt GERS.
Vi kommer att prioritera dem som har möjlighet att arbeta de veckor verksamheten har behov.
Arbetet sträcker sig över sommaren, ca 8-10 veckor.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
