Underläkare, Barn och ungdomscentrum, Umeå
Region Västerbotten, Barn och ungdomscentrum / Läkarjobb / Umeå Visa alla läkarjobb i Umeå
2026-02-09
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Barn- och Ungdomscentrum (BUC) Västerbotten är en länsklinik med cirka 400 anställda som ansvarar för specialistvård i länet för barn och ungdom i åldrarna 0 -18 år. Vi har verksamhet i Umeå, Skellefteå och Lycksele.
På Barn3 vårdas barn och ungdomar från hela norra sjukvårdsregionen för onkologiska, hematologiska och neurokirurgiska sjukdomar. All primär diagnostik och beslut om fortsatt behandling görs här, men en del av cancerbehandlingen sker på patienternas hemsjukhus.
Hos oss på barn3 finns ett engagerat team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, administrativ personal och paramedicinsk kompetens. Forskning och utveckling är viktiga delar hos oss. Många medarbetare är akademiskt meriterade och barn och Ungdomscentrum är en universitetssjukvårdenhet. För oss är det viktigt att vara en del av barnonkologins fortsatta utveckling. Projekt som bedrivs på kliniken kan vara initierade av Barncancerfonden, samarbetsgrupper eller enskilda forskare.
Du kommer till en arbetsplats med stort hjärta och god sammanhållning. Vi är en certifierad hälsofrämjande arbetsplats och arbetsmiljö är en stående och viktig punkt på våra gemensamma möten. Vi arbetar hela tiden för att bli ännu bättre.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Som underläkare hos oss kommer du att på ett handfast sätt få bidra till den barnonkologiska vården i norra regionen och därmed vara en viktig del i teamet runt det cancersjuka barnet och familjen.
I arbetet ingår avdelnings- och mottagningsarbete på vår barnonkologiska enhet Barn 3, i arbetet ingår varken helg eller jourtjänstgöring. Arbetsuppgifter är avdelningsarbete med rond, in- och utskrivning av patienter samt vissa mottagningsbesök. Du kommer även att få möjlighet att utföra vissa praktiska moment, samt delta i utmanande samtal.Kvalifikationer
* Läkarexamen med godkänd kurs i barn och ungdomsmedicin
* Kunskap i svenska språket motsvarande C1
För att lyckas i rollen behöver du ha god samarbetsförmåga samt lätt för att kommunicera samt skapa och utveckla goda relationer. Vidare är du strukturerad, ordningsam och flexibel samt har en vilja att arbeta både självständigt och ingå i ett team.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll skall utdrag ur polisens misstanke och belastningsregister uppvisas vid anställning. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303994". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Barn och ungdomscentrum Kontakt
Medicinsk chef
Frans Nilsson frans.nilsson@regionvasterbotten.se 070 550 14 96 Jobbnummer
9729830