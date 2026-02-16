Underkonsult inom HR/Lön, deltid
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vi arbetar tillsammans med en Lönekonsultbyrå som växer och därför söker vi nu en vass underkonsult inom HR/Lön som vill ta en central roll hos en av deras större kunder i Stockholm.
Det här är ett uppdrag för dig som gillar struktur, system och samarbete - och som trivs med att vara navet mellan flera kontaktytor.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta hos en kund med cirka 15 medarbetare i Stockholm (del av en större organisation på ca 80 personer). Kunden har nyligen bytt lönesystem och behöver nu stärka upp med rätt kompetens för att sätta struktur, rutiner och arbetssätt framåt.
• Sätta upp och kvalitetssäkra rutiner inom HR och lön
• Stötta kund som nyligen implementerat nytt system
• Fungera som länk mellan kundens chefer och outsourcingbolag
• Samordna och kommunicera med kontakter i Norden och Baltikum
• Säkerställa smidiga löneprocesser och god struktur
Varför detta uppdrag?
• Central och viktig roll hos etablerad kund
• Möjlighet att påverka struktur och arbetssätt
• Flexibel omfattning med möjlighet till heltid
• Långsiktigt uppdrag för rätt person
Personprofil
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av kvalificerat HR- och lönearbete
• Har god kunskap i lönesystem
• Är strukturerad, självgående och lösningsorienterad
• Trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Start: Omgående
Omfattning: 50% initialt, med god möjlighet att gå upp till heltid
Längd: 6 månader till att börja med
Möjlig förlängning: Upp till 1-2 år Ersättning
