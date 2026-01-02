Underhållstekniker-Åstorp
Processbemanning Svenska AB / Driftmaskinistjobb / Helsingborg Visa alla driftmaskinistjobb i Helsingborg
2026-01-02
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Processbemanning Svenska AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Underhållstekniker - Åstorp
Till vår kund i Åstorp söker vi en erfaren och engagerad underhållstekniker som vill arbeta i en avancerad produktionsmiljö med nära samarbete mellan FoU, industrialisering och produktion.Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
Som underhållstekniker arbetar du praktiskt med underhåll, felsökning och optimering av produktionsutrustning. Rollen omfattar både förebyggande och korrigerande underhåll av:
Produktionsmaskiner och automatiserad utrustning
VVS-, HVAC- och kylsystem
Anläggningens el- och vattenförsörjning
Du utför felsökning och reparation av mekaniska, elektriska och automatiserade system samt ger stöd vid installation, injustering och driftsättning av utrustning för pilotkörningar och introduktion av nya produkter. Arbetet inkluderar även dokumentation av underhållsaktiviteter och tekniska observationer i underhållssystemet. Uppdraget är på heltid, på dagtid och placerat i Åstorp.Kvalifikationer
• Minst 3 års erfarenhet av industriellt underhåll eller teknisk service
• Kompetens inom mekatronik, mekanik, elektronik, hydraulik och/eller pneumatik
• God kunskap om HVAC-, VVS- och kylsystem
• Praktisk erfarenhet av handverktyg, lödning, svetsning, rörbockning, påfyllning och montering
• Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande med erfarenhet av automation, PLC-felsökning eller robotikDina personliga egenskaper
Du arbetar strukturerat och tar initiativ till både förebyggande och avhjälpande underhåll samt säkerställer uppföljning av genomförda åtgärder. Du fungerar väl både i team och i självständigt arbete och har en välutvecklad kommunikativ förmåga.
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6931316-1771628". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta
)
254 57 HELSINGBORG Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9667818