Underhållstekniker till Växjö
Eterni Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Växjö Visa alla maskinreparatörsjobb i Växjö
2025-08-28
UNDERHÅLLSTEKNIKER TILL VÄXJÖ
Tjänsten ska tillsättas under hösten och är som klippt och skuren för dig som brinner för mekaniskt underhållsarbete där både mekanik, hydraulik och maskinsvetsning ingår!Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Som Underhållstekniker blir du en viktig del av UH-teamet som tillsammans arbetar med förebyggande och avhjälpande underhåll av utrustning i företagets maskinpark. Du får en varierande vardag och axlar rollen som den naturliga länken mellan produktion och underhåll.
Arbetsuppgifterna består i både maskinunderhåll, felsökning, reparationer och maskinsvetsning. Du ingår i ett kompetent team men planerar, driver och slutför dina arbetsuppgifter på egen hand.
Arbetstiden är dagtid eller 2-skift.
Är du en nyfiken och lösningsorienterad person som har en bred kompetens när det kommer till underhåll, service och reparationsarbete? Då kanske vi har den perfekta rollen för dig!
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Du som antar denna utmaning har någon form av verkstadsteknisk utbildning, allra helst inom underhåll, service eller mekanik.
Utöver din utbildning har god förståelse för maskiner och produktionsutrustning samt mycket goda kunskaper inom förebyggande underhåll, service och reparationsarbete. Vi ser gärna att du jobbat som tekniker på tunga fordon eller inom verkstadsindustrin där du ständigt utmanats i nya arbetsuppgifter och problemlösning.
Med fördel har du goda kunskaper inom:Hydraulik
Svetsning
Maskinbearbetning
CNC-styrning
Som person är du ansvarsfull och engagerad, du är mån om att leverera med god kvalitet och trivs med att kombinera grupparbete med enskilt arbete. Vi ser gärna att du kommer med idéer och förslag och bidrar med en hög arbetsmoral och glädje bland dina kollegor.
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav!
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som underhållstekniker är ett konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd på Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Tjänsten är långsiktig och efter en tids inhyrning finns det goda möjligheter till en tillsvidareanställning direkt hos vår kund.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Kontakt
Rebecca Moberg rebecca.moberg@eterni.se Jobbnummer
9481592