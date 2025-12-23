Underhållstekniker Textilia Örebro
2025-12-23
Har du någon gång varit i kontakt med vården? Bott på hotell, ätit på restaurang eller jobbat inom laboratorium? Då har du troligtvis stött på Textilia, även om du inte märkte det. Vi levererar tvätt- och textilservice till kunder med höga krav på hållbarhet, service, kvalitet och hygien. Vi är ett företag i ständig utveckling, och här får du vara med och driva utvecklingen framåt - tillsammans för en renare morgondag.
Vill du arbeta i en teknisk och verksamhetsnära roll där du bidrar till hög driftsäkerhet och kontinuerliga förbättringar i produktionen? Vi söker nu en engagerad och självgående underhållstekniker inom mekanik och el till vårt team i Örebro.
Om rollen
Som underhållstekniker ansvarar du för att säkerställa en hög teknisk tillgänglighet på vår produktionsutrustning i tvätteriet. Rollen är bred och varierad och innefattar såväl operativt underhåll som förbättringsarbete. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med övriga underhållstekniker samt produktionspersonal.
Arbetet bedrivs strukturerat med stöd av vårt underhållssystem MaintMaster och har ett tydligt fokus på förebyggande underhåll, driftsäkerhet och kvalitet.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
I rollen som underhållstekniker kommer du bland annat att arbeta med:
Felsökning, reparation och återställning av produktionsutrustning inom både mekanik och el
Utförande av planerat, förebyggande och avhjälpande underhåll enligt underhållsplan
Inspektion och tillståndskontroller av maskiner för att tidigt identifiera brister och minska risken för driftstopp
Aktivt deltagande i förbättrings- och optimeringsarbete för ökad driftsäkerhet och effektivitet
Samarbete med produktion för att minimera produktionsstörningar och säkerställa god arbetsmiljö
Dokumentation av utfört arbete i underhållssystemet
Övrigt förekommande arbete inom underhållsavdelningen
Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Teknisk utbildning inom el, automation eller motsvarande
Flera års erfarenhet av underhållsarbete i industriell verksamhet
Goda kunskaper inom både mekanik och el
Erfarenhet av arbete med underhållssystem (meriterande med MaintMaster)
Erfarenhet från livsmedelsindustri eller annan producerande verksamhet är meriterande
Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Kunskaper i engelska är meriterande och tyska ses som ett extra plus, då flera av våra maskinleverantörer finns utomlands. Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Ansvarstagande, initiativrik och lösningsorienterad
Stresstålig och bekväm med att arbeta i ett högt tempo
Serviceinriktad med god förståelse för produktionens behov
En lagspelare som samtidigt trivs med att arbeta självständigt
Nyfiken och engagerad i teknisk utveckling och ständiga förbättringar
Du har ett förebyggande arbetssätt och förstår vikten av samarbete mellan underhåll och produktion för att skapa hög kvalitet och tillgänglighet i anläggningen.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid (inledande visstid/provanställning kan tillämpas)
Skiftarbete ingår
Bakgrundskontroll genomförs Så ansöker du
Låter detta som en tjänst för dig? Välkommen med din ansökan redan idag - urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes vänligen att höra av sig.
Hos oss kan du utveckla både dig själv och företaget
På Textilia tror vi på utveckling - både för individen och för verksamheten. När du växer i din roll, växer vi som företag. Därför får du stort förtroende, tydliga ramar och ett stödjande ledarskap som hjälper dig att ta nästa steg.
Vi drivs av ett gemensamt syfte och värderingar som engagemang, nytänkande och affärsfokus. Hos oss styrs arbetet inte av onödiga regler, utan av omdöme, ansvar och viljan att hitta smartare lösningar. Vi tror på att lära av erfarenhet - även när något inte blir rätt från början. Vår organisation bygger på tillit och ansvarsfördelning. Med en platt struktur och decentraliserat beslutsfattande får varje medarbetare möjlighet att påverka - både vardagen och framtiden. Det är så vi utvecklar Textilia, tillsammans.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på https://textilia.se/om-textilia/jobb/
Om Textilia
Textilia är en skandinavisk koncern med över 2 600 medarbetare som tillhandahåller rikstäckande tvätt- och textilservice. I Sverige driver vi tolv tvätterier - från Boden i norr till Malmö i söder - med Sverigekontoret i Örebro. Med mer än 70 års erfarenhet ser vi till att vård, industri, hotell och restauranger får tillgång till rena och pålitliga textilier, varje dag.
Vi är stolta över att vara en arbetsplats där människor från över 40 nationaliteter arbetar tillsammans, med en jämn könsfördelning i både verksamhet och ledning. Det präglar vår kultur - och stärker oss. Som en av de första i branschen återvinner vi kasserade textilier i stor skala. Det är en del av vårt långsiktiga uppdrag att skapa en renare morgondag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
