Underhållstekniker Mekaniker
DS Smith Packaging Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Värnamo Visa alla maskinreparatörsjobb i Värnamo
2026-02-25
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DS Smith Packaging Sweden AB i Värnamo
, Gnosjö
, Göteborg
, Mariestad
, Malmö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
Som underhållstekniker hos oss får du ett omväxlande och ansvarsfullt arbete med fokus på förebyggande underhåll, reparationer och felsökning av maskiner och utrustning. Du kommer att självständigt driva och stödja definierade arbetsuppgifter inom områden som mekaniskt underhåll och reparationsarbete, fastighetsservice och installationer av maskiner och utrustning.
Om Dig
Vi tror att du har utbildning med industri-/mekanikerinriktning i kombination med ett par års relevant yrkeserfarenhet. Du har förmåga att följa säkerhets- och arbetsmiljöinstruktioner, och är ansvarstagande, noggrann och har ett genuint teknikintresse. Förmåga att utbilda och instruera medarbetare är meriterande, utbildning i heta arbeten likaså.
Då du kommer att tillhöra av en serviceavdelning, lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har ett högt säkerhetstänk och tycker om att samarbeta med andra, samtidigt som du är självgående och engagerad. Problemlösning är en naturlig del av din vardag, där du får användning för ditt kreativa, analytiska, och kundorienterade förhållningssätt. Du tycker om att vara där det händer och kommunicerar med lätthet med dem omkring dig.
Vilka är vi på DS Smith?
DS Smith är en multinationell förpackningskoncern med verksamhet i 34 länder med ca. 35 000 medarbetare. Vårt erbjudande består av att ta fram förpackningslösningar i wellpapp, både kundunika och av standardmått. Utöver detta tillhandahåller vi ett sortiment av kompletterande emballage, ex. utfyllnadsmaterial, stötskydd och förslutning, för att kunna ge kundanpassade och klimatsmarta lösningar efter behov.
DS Smith Sverige har ca 640 anställda och omsätter ca 2 miljarder SEK. Det svenska huvudkontoret ligger i Värnamo. Företaget har även verksamhet i Mariestad, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på https://www.dssmith.com/sv/packaging
Din framtida arbetsplats
DS Smith fokuserar på att förverkliga potentialen hos våra anställda varje dag, och du kommer att få nästintill oändliga möjligheter för oberoende prioritering av ditt dagliga arbete i en god arbetsmiljö med kollegor av alla åldrar och nationaliteter. På samma sätt som alla DS Smith-kollegor är vi stolta över möjligheten att göra en hållbar skillnad i ett marknadsledande företag. Men vi ser också våra kollegor som individer och skulle vilja göra deras liv hälsosammare och lyckligare, och vi erbjuder därför våra kollegor:
• Sjukförsäkring
• Friskvårdbidrag
• Tandvårdsklubb
• Regelbundna hälsoundersökningar
• Subventionerad lunch
• Gruppaktivitetsbudget
• ... och såklart flyttlådor!
Rättvis rekrytering i DS Smith
På DS Smith är vi stolta över att rekrytera från ett brett urval av kandidater. Vi eftersträvar att vara en arbetsplats med mångfald där alla kan förverkliga sin potential. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och vi hoppas att du söker tjänsten även om du inte nödvändigtvis uppfyller alla krav.
Ansökan och ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Värnamo.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Underhållschef Mikael Ohlsson, mikael.ohlsson@dssmith.com
eller på tlf. 0370-42218.
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen eller har problem med din ansökan, hör du av dig till nordic.recruitment@dssmith.com
. Vänligen observera att vi inte accepterar ansökningar via epost. Vi använder digitala screeningfrågor och arbetspsykologiska tester som urvalsverktyg för rättvis och fördomsfri rekrytering.
Sista dag för ansökan är 17:e mars. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut, så vänta inte med att söka!
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot den! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ds Smith Packaging Sweden AB
(org.nr 556036-8507) Arbetsplats
DS Smith Packaging Förpackningsservice Värnamo Jobbnummer
9762654