Underhållstekniker
Företagsbeskrivning:
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Vårt huvudkontor finns i Göteborg, Sverige, och vår aktie är noterad på Nasdaq i Stockholm, Sverige.
Affärsområdet Trucks Technology & Industrial rekryterar lagspelare som är redo att skapa verklig effekt för våra kunder. Våra decentraliserade team arbetar nära kunderna, med hög hastighet och stort eget ansvar, för att skapa det de verkligen behöver.Kom och samarbeta med oss kring innovativ, hållbar teknik som omdefinierar hur vi utvecklar, bygger och levererar värde. Ta med din nyfikenhet, din expertis och din samarbetsförmåga - tillsammans förvandlar vi djärva idéer till konkreta lösningar för våra kunder och bidrar till en mer hållbar morgondag.
Arbetsbeskrivning: Om oss
Volvo Group Trucks Technology & Industrial Division är Volvokoncernens globala produktionsorganisation för lastbilar, motorer och växellådor. I Köping tillverkar vi högkvalitativa transmissioner - växellådor och marina drev - för flera av koncernens produkter. Vår anläggning är en konkurrenskraftig aktör på den globala marknaden. Genom omfattande investeringar i teknik och kapacitet fortsätter vi att stärka vår position. Idag arbetar cirka 1 600 medarbetare på anläggningen i Köping, och i takt med nya investeringar och industrialisering av framtidens produkter utökar vi nu vår personalstyrka inom underhåll.
Fabriken är utnämnd till ett "Center of Excellence" inom Volvokoncernen, vilket innebär att vi arbetar både lokalt och i ett globalt sammanhang.
Profilbeskrivning:Vem är du
Vi söker dig med en teknisk utbildning på minst gymnasienivå, gärna med inriktning mot mekanik eller elteknik. Det är meriterande om du har gedigen erfarenhet från arbete som tekniker, mekaniker eller maskinelektriker. God datorvana är ett krav, då en stor del av arbetet utförs digitalt. Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift, och kunskaper i tyska är meriterande.
Vi ser dig som en person som är öppen och ivrig att lära dig nya saker. På Volvo erbjuder vi utmärkta möjligheter för kompetensutveckling. Vi sätter människan i centrum och arbetar kontinuerligt med förbättringar, där din insats kommer att spela en avgörande roll. Vi förväntar oss att du kommer att bidra till teamets utveckling och att du trivs med att samarbeta. Du är en viktig del i Volvos mål att bli världens främsta transmissionsfabrik. Det är viktigt att du dagligen tar ansvar och bidrar till vårt arbete med ständiga förbättringar.
Din sociala förmåga är av stor betydelse, eftersom du som underhållstekniker har en roll där kommunikation är en central del av arbetet, både inom internunderhåll och tvärfunktionellt inom produktionen. Det är också viktigt att du kan planera, prioritera och fördela arbetsuppgifter effektivt.
Inom Volvo strävar vi efter en inkluderande arbetsmiljö där mångfald och jämställdhet ses som en styrka och en förutsättning för innovation och framgång.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 26 April 2026. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
För frågor om tjänsten kontakta:
- Lars Ekendal, Avdelningschef - 072-862 45 94
- Maria Perez, P&C Business Partner - 072-862 45 14
Facklig kontakt:
- IF Metall, Leif Eriksson - 0221-45 77 37
Vi respekterar din dataintegritet och tar därför inte emot ansökningar via e-post.
Vi erbjuder: Vad vi erbjuder
Som underhållstekniker hos oss får du en varierad roll där du arbetar med både akuta och förebyggande underhållsinsatser, samt långsiktiga förbättrings- och planeringsaktiviteter. Du kommer att spela en central roll i att säkerställa en hög tillgänglighet och effektivitet i vår produktionsutrustning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Representera underhåll vid dagliga morgonmöten och förbättringsforum.
Initiera och driva förbättringsarbete samt ansvara för planering och beredning av motåtgärder baserade på haverianalyser.
Ge tekniskt stöd till mekaniker och elektriker, inklusive hantering av akuta och förebyggande reservdelsinköp från externa leverantörer och interna verktygsavdelningar.
Ansvara för dokumentationshantering, inklusive uppdatering och revidering av teknisk dokumentation och ritningar.
Agera kontaktperson gentemot externa leverantörer vid tekniska frågeställningar samt vid besök från externa servicetekniker.
Bevaka och säkerställa tillgång till reservdelar
Koordinera större och längre reparationer
Planera och förbereda underhållsinsatser i underhållssystemet, inklusive beställning och framtagning av reservdelar samt nödvändig dokumentation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30628-44095620".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Business Services AB
(org.nr 556029-5197)
731 80 KÖPING
Volvo Group
Fru
Maria Perez maria.perez@volvo.com 0728624514
