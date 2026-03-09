Underhållstekniker
2026-03-09
Är du en kunnig Underhållstekniker som söker nya utmaningar och vill bli en del av ett innovativt företag med ett starkt varumärke? Vill du utvecklas tillsammans med företaget och teamet samtidigt som du bidrar med din kompetens? Då kan du vara rätt person för oss - välkommen med din ansökan.
Underhållsavdelningen har en central funktion för reparation av produktionsutrustningar i våra verkstäder. Som Underhållstekniker vid gjuteriets underhållsavdelning ingår du i ett team som arbetar med förebyggande och avhjälpande underhåll på vår gjuterianläggning. Din vardag är både varierad och omväxlande, och utförs både tillsammans med ditt team och självständigt.
Vi erbjuder en modern anläggning med hög teknisk nivå med stort fokus på maskintillgängligheten.
För att säkerställa detta investerar vi kontinuerligt i den senaste maskintekniken och vidareutbildar personalen regelbundet inom ett flertal områden.
Teamet arbetar i 3-skift och helgskift, beroende på arbetsuppgifter och behov. Profil
Som person känner du igen dig i företagets värderingar vilka är respekt, ansvar, integritet och kreativitet. Du motiveras av kontakt med kunder och är noga med att hålla det du lovat. God samarbetsförmåga krävs då du utför ditt arbete i nära samarbete med operatörerna i produktionen. Eftersom företaget ständigt strävar efter förbättringar vinner du på att vara innovativ och lösningsfokuserad.Erfarenheter
Vi söker dig som har kunskap och erfarenhet från mekaniska reparationer gärna inom svetsning, pneumatik samt hydraulik. Du har med fördel tidigare erfarenhet från verkstad eller industrin samt en verkstadsteknisk utbildning eller motsvarande.
Vårt företag verkar i såväl nationell som internationell miljö vilket ställer krav på dina språkkunskaper. Goda kunskaper i såväl svenska som engelska språket i både tal och skrift.
Vi förutsätter att du har B-körkort.
Villkor
Tjänsten avser heltid och tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ett axplock av våra förmåner
• Tillgång till gym och träningsansläggning till förmånligt pris
• Lokal företagshälsovård
• Företagsrabatter
Välkommen med din ansökan. Urvalet av ansökningar sker löpande. Observera att vi endast tar emot ansökningar via vår hemsida. I rekryteringsprocessen ingår en medicinsk undersökning.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontaktaDaniel Långberg, Rekryterare, 0471-24 74 57.
