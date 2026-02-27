Underhållstekniker
2026-02-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Nu söker vi två nya underhållstekniker till vårt team i Malmö!
Det här kommer du att arbeta med Som Underhållstekniker kommer du att arbeta med felsökningar, avhjälpande underhåll, akut service samt reparationer av de olika finmekaniska och automatiserade produktionslinjerna. Din uppgift är att bidra till att produktionen kan fortgå som den ska och du arbetar i en miljö där mekanik, pneumatik, el och automation samverkar. Du kommer att jobba i ett team där du även får en teamledare som alltid finns där för att stötta dig i arbetet. I din roll som Underhållstekniker kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
Felsökningar
Justering av finmekaniska och automatiserade produktionslinjer
Akut underhåll och reparationer
Vi har nu behov av underhållstekniker till vårt:
Tvåskift där du arbetar varannan vecka måndag-fredag kl. 06:00-14:00 respektive måndag-torsdag kl. 13:55-22:55
Nattskift där du arbetar söndag-fredag kl. 22:50-06.05
Vem vi söker Vi söker dig som har en bred teknisk förståelse och du har med fördel goda kunskaper inom mekanik samt pneumatik. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med avhjälpande underhåll och felsökningar. Erfarenhet av att arbeta i underhållssystem är meriterande. För att lyckas i rollen har du en stark vilja att lära dig mer och utvecklas. Har du någon form av teknisk utbildning är det positivt.
Vidare ser vi att du är stresstålig, nyfiken och har en mycket god problemlösningsförmåga. Du är flexibel och har lätt för att omprioritera vid plötsliga förändringar i arbetet. Utöver detta trivs du med att arbeta i team och har enkelt för att samarbeta med andra.
Krav för tjänsten:
Bred teknisk förståelse och kunskap
Tidigare erfarenhet av underhållsarbete
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Varför du kommer att trivas på TePe
Hos oss får du möjligheten att arbeta med spännande och avancerad teknik i en växande verksamhet som satsar framåt. Som underhållstekniker blir du en nyckelperson i att hålla vår produktion igång smidigt och effektivt. Vi erbjuder en arbetsplats med en god arbetsmiljö, trevliga kollegor och attraktiva förmåner, som till exempel fredagsfrukost, generöst friskvårdsbidrag, kaffe, frukt och roliga personalaktiviteter.
På TePe värdesätter vi varje medarbetares insats. Vi tror på samarbete, nyfikenhet och respekt, och hos oss får du verkligen chansen att bidra. Du blir en del av ett vänligt och jordnära företag med en viktig vision - att förbättra munhälsa och välbefinnande för människor över hela världen.
Så här söker du
Nyfiken? Vi ser fram emot att höra från dig! Att söka är enkelt - ladda bara upp ditt CV och svara på några korta frågor.
Vi har tagit bort det personliga brevet i vår rekryteringsprocess. I stället ställer vi ett par riktade frågor som hjälper oss få den information vi faktiskt behöver för att kunna göra en rättvis och tydlig bedömning.
Skicka in din ansökan senast tisdag 17 mars. Vi tar emot alla ansökningar via vårt rekryteringssystem - inte via mejl - eftersom det ger en rättvis process och en smidigare upplevelse för dig som söker.
För att hitta en bra match - både för dig och för oss - använder vi tester från Alva Labs. Det är vetenskapligt baserade verktyg som hjälper oss att förstå din potential bortom CV:t. Det gör urvalet mer rättvist och ökar chansen att vi hittar den som både trivs och lyckas i rollen.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7304390-1865751".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tepe Munhygienprodukter AB
213 76 MALMÖ
