Underhållstekniker
2026-02-16
DS Smith är en del av International Paper och består av ca 70 000 medarbetare över hela världen. Vårt erbjudande består av att ta fram förpackningslösningar i wellpapp, både kundunika och av standardmått. Utöver detta tillhandahåller vi ett sortiment av kompletterande emballage, ex. utfyllnadsmaterial, stötskydd och förslutning, för att kunna ge kundanpassade och klimatsmarta lösningar efter behov. DS Smith Sverige har ca 640 anställda och omsätter ca 2 miljarder SEK. Företaget har även verksamhet i Mariestad, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på https://www.dssmith.com/sv/packagingPubliceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Som underhållstekniker / tribolog med fokus på tribologi på vår produktionsanläggning i Mariestad får du ett omväxlande och ansvarsfullt arbete med fokus på förebyggande underhåll, reparationer och felsökning av maskiner och utrustning. Du kommer att självständigt driva och stödja definierade arbetsuppgifter inom områden som mekaniskt underhåll och reparationsarbete, fastighetsservice och installationer av maskiner och utrustning.
Om Dig
Vi tror att du har utbildning med industri-/mekanikerinriktning i kombination med ett par års relevant yrkeserfarenhet. Du har förmåga att följa säkerhets- och arbetsmiljöinstruktioner, och är ansvarstagande, noggrann och har ett genuint teknikintresse. Förmåga att utbilda och instruera medarbetare är meriterande, utbildning i heta arbeten och tribologi likaså.
Då du kommer att tillhöra av en serviceavdelning, lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har ett högt säkerhetstänk och tycker om att samarbeta med andra, samtidigt som du är självgående och engagerad. Problemlösning är en naturlig del av din vardag, där du får användning för ditt kreativa, analytiska, och kundorienterade förhållningssätt. Du tycker om att vara där det händer och kommunicerar med lätthet med dem omkring dig.
Din framtida arbetsplats
Hållbarhet utgör hjärtat i vår affärsmodell och vi är stolta över vår hållbarhetsstrategi For Now and For Next, som fokuserar på dagens utmaningar såväl som på de som kommer att påverka framtida generationer. Vi har en väletablerad organisation som jobbar nära marknaden med starkt kundanpassade koncept.
Att förverkliga potentialen hos våra medarbetare har högsta prioritet. Hos oss får du möjlighet till självständig prioritering av ditt dagliga arbete i en modern miljö med kollegor i olika åldrar och nationaliteter.
En trygg och hälsosam arbetsmiljö och att stötta våra medarbetares välmående är en självklarhet för oss, därför erbjuder vi våra medarbetare en rad förmåner, bl a:
• Sjukförsäkring
• Friskvårdsbidrag
• Regelbundna hälsoundersökningar
• Tandvårdsförsäkring
• Subventionerad lunch
• Förmånscykel
• Aktiesparande
• m.m
Fair recruitment på DS Smith
På DS Smith har vi åtagit oss att rekrytera från ett brett urval av kandidater. Vi eftersträvar att vara en arbetsplats med mångfald där alla kan förverkliga sin potential. Vi ser jämställdhet och
mångfald som en styrka och vi hoppas att du söker tjänsten även om du inte nödvändigtvis uppfyller alla krav.
Ansökan och mer information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Mariestad.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Underhållschef Mats Jönsson, mats.jonsson2@dssmith.com
eller på tlf. 0501 67872.
Kontakta vårt rekryteringsteam via nordic.recruitment@dssmith.com
om du har frågor om processen eller problem med din ansökan. Vänligen observera att vi inte accepterar ansökningar via epost.
Vi använder arbetspsykologiska tester som urvalsverktyg för rättvis och fördomsfri rekrytering. Tillträde så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser redan fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ds Smith Packaging Sweden AB
(org.nr 556036-8507)
Förrådsgatan 15 (visa karta
)
542 23 MARIESTAD Arbetsplats
DS Smith Packaging Sweden, Division Well Mariestad Jobbnummer
9744952