Underhållstekniker
2026-01-20
Är du en erfaren servicetekniker med ett par års erfarenhet inom industriellt underhåll och mekaniska reparationer? Brinner du för att självständigt lösa komplexa problem och driva mindre projekt? Då kan du vara den vi söker!
PAXXO har en egenutvecklad maskinpark optimerad för att tillverka företagets unika produkter. Som servicetekniker får du en bred och spännande roll där ditt huvudsakliga ansvar blir att säkerställa att produktionen flyter på optimalt. Tillsammans med resten av serviceteamet arbetar du med allt från akut service till schemalagt underhåll på vår produktionsutrsutning. I tjänsten ingår också beställning av reservdelar och andra förnödenheter.
Vi letar efter en praktisk problemlösare som älskar att gå direkt på sak, identifiera felorsak och trivs med komplex felsökning. Du behöver vara lugn och metodisk, och behålla ditt strukturerade arbetssätt även när tempot är högt. I ditt arbete är du självgående och tar stort ansvar för dina uppgifter, men du fungerar samtidigt utmärkt i teamet och bidrar till en positiv stämning. Eftersom tekniken ständigt utvecklas ser vi att du är nyfiken och har en stark vilja att utvecklas och bygga vidare på din tekniska kompetens. Slutligen är du en person som aktivt arbetar med ständiga förbättringar i ditt eget arbetssätt för att effektivisera och höja kvaliteten.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med arbetstid måndag-fredag dagtid (7-15:30). Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå längre fram, cirka en helg i månaden.
Ansvarsområden
Industriellt underhåll och mekaniska reparationer på vår maskinutrustning
Driva och genomföra mindre tekniska projekt som exempelvis flytt av maskinutrustning
Utföra avancerad mekanisk felsökning och hitta långsiktiga lösningar
Arbeta självständigt och ta fullt ansvar för dina arbetsuppgifter, från start till dokumenterad avslutning
Säkerställa att allt arbete utförs strukturerat och med säkerhet i fokusKvalifikationer
Några års erfarenhet som servicetekniker, underhållstekniker, industrimekaniker eller liknande
God förståelse för mekanik och stark förmåga att felsöka mekaniska problem
Grundläggande kunskaper inom el, kunna läsa enkla el scheman, byta givare och felsöka enklare fel
Kunskap inom pneumatik
Praktisk förmåga att demontera, flytta och återmontera maskiner eller maskindelar
Kunna läsa och förstå mekaniska ritningar och enklare tekniska underlag
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
B-körkort
Grundläggande kunskaper i Office (Word, Excel, Outlook)Om företaget
Paxxo AB
PAXXO är ett familjeägt företag som grundades 1980 i Malmö. Företaget utvecklar, tillverkar och saluför ett unikt och hållbart säcksystem för effektiv avfallshantering. Det innovativa säcksystemet, som idag finns över hela världen, är baserat på ett extremt tunt och starkt 3-skikts material i polyeten. Produkterna ger en hygienisk, effektiv och klimatsmart hantering av avfall inom allt från industri till detaljhandel, restaurang och sjukvård. Försäljning, produktion och utveckling finns i Malmö och ett dotterbolag med lager och försäljning finns i Atlanta, USA. PAXXO är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 och arbetar ständigt med att miljöanpassa företaget och produkterna. Tillverkning är till stora delar automatiserad med egenutvecklad teknik i företagets lokaler i Östra Hamnen, Malmö. Läs mer om oss på www.paxxo.se Ersättning
